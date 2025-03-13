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Пермь и Казань станут площадками «победного» марафона Знание.Первые в ПФО

13 марта 2025 14:08
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С 28 по 30 апреля пройдет марафон Знание.Первые Российского общества «Знание», который будет посвящен 80-летию Великой победы.

С 28 по 30 апреля пройдет марафон Знание.Первые Российского общества «Знание», который будет посвящен 80-летию Великой победы. Открытый диалог молодежи и первых лиц государства, ведущих отечественных деятелей культуры, искусства, науки и спорта состоится в каждом федеральном округе России, а также в новых регионах страны. Всего события марафона пройдут на 11 площадках.

Все три дня марафона будет работать центральная площадка события, она расположится в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Региональными точками притяжения молодежи 28 апреля в первый день марафона станут ключевые культурно-исторические, образовательные и бизнес-площадки. Старт дадут на Дальнем Востоке, здесь главные события ждут молодежь в Сахалинском государственном университете (г. Южно-Сахалинск). Далее марафон примут в двух молодежных столицах России — Омске (областной конгресс-холл) и Перми (Конгрессно-выставочный центр «Пермь Экспо»), а также в Арт-резиденции «Полярис» в Салехарде. Продолжатся мероприятия в Казани в ИТ-парке им. Башира Рамеева и в Рязани на базе областной филармонии. Кроме того, площадки организуют в Донецкой Народной Республике и во Дворце Молодёжи во Владикавказе. Также события федерального просветительского марафона пройдут в городах-героях Санкт-Петербурге в парке «Россия — моя история» и Севастополе в кинотеатре «Россия». Так за первые сутки к марафону присоединятся молодые люди из разных уголков страны, а всего на просветительском событии соберутся более 25 тысяч участников.

«Уже сейчас могу вам сказать, что это будет особенный марафон. И это связано не только с беспрецедентным масштабом, но, в первую очередь, с тем, что он посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мы очень ответственно подходим к организации мероприятия, поскольку хотим, чтобы каждый участник марафона – не только те люди, которые будут на площадках, но и те, кто будет с нами у экранов мониторов – почувствовали связь времен, укрепились во мнении, что сила России кроется в ее истории, в людях, которые приближали Победу, и в тех, кто сегодня двигает страну вперед. Традиционно с лекциями выступят выдающиеся люди страны, мы ожидаем гостей и из зарубежья. Также мы подготовили новые форматы, которые не оставят их участников равнодушными. Я уверен, что это будет событие, которое еще больше объединит людей, напомнит о подвигах прошлого и вдохновит на новые свершения!» – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В этом году событиям марафона будут предшествовать специальные просветительские форматы, в которых смогут принять участие молодые люди из всех 89 регионов страны. Одним из таких форматов станут анимационные комиксы «Эхо Победы», посвященные городам-героям, ключевым местам сражений Великой Отечественной войны и мемориалам, возведённым в честь этих событий и напоминающим о важности памяти, мира и единства. Проект представляет собой творческую интерпретацию исторических событий, первые две серии которого расскажут о триптихе монументальных советских памятников «Меч победы» и мемориале «Героям-панфиловцам», прославляющем героизм 28 солдат, защищавших подступы к Москве.

Помимо этого, сохранить память о Великой Отечественной войне и приумножить знания о подвиге предков позволят просветительские статьи о героях Отечества в электронной энциклопедии Российского общества «Знание» Знание.Вики. В рамках проекта к Дню Победы авторы-волонтёры напишут не менее 1500 статей о Героях Советского Союза и на темы, связанные с историческими событиями Великой Отечественной войны. Информационные материалы расскажут о героях Великой Отечественной войны и СВО. Кроме того, молодые люди смогут принять участие в «Экскурсиях со Знанием» по знаковым и историческим местам нашей страны. А в рамках проекта Знание.Игра состоятся тематические игры, раскрывающие вопросы СВО и 80-летие Победы.

Крупным просветительским форматом в преддверии марафона Знание.Первые станет Всероссийская патриотическая акция, она стартует в марте и продлится до 9 мая. Лекторы по всей стране расскажут молодежи о главных событиях и героях Победы. Также специальными событиями станут эксклюзивные кинопоказы, приуроченные к памятным датам России.

 

Фото: Пресс-служба Российского общества «Знание»

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