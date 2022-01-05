Я нашел ошибку
Главные новости:
Механизированную уборку необходимо проводить в дневное время, не нарушая Закон о тишине в Самарской области.
Инспекторы ГЖИ региона следят за уборкой снега
В группу риска входят люди, переходящие водоёмы по льду с целью сокращения пути, а также дети, выходящие поиграть на лёд и любители зимней рыбалки.
Переход на противоположный берег Волги по льду опасен
Самарские мастера могут представить свои товары на главной праздничной площадке.
На площади Куйбышева в Самаре будет проходить масштабная новогодняя ярмарка
Акция «Заботимся о тех, кто заботится о нас», инициирована в ноябре Секретарем Самарского регионального отделения партии, главой региона Дмитрием Азаровым.
Волонтёры «Единой России» помогли самарским врачам
В Самаре за сутки заболел 81 человек.
В регионе выявлены 216 новых случаев коронавирусной инфекции
Акции протеста в Казахстане начались 2 января.
Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана
Один из крупных производителей подсолнечного масла в Самарской области в 2021 году вдвое увеличил объемы выпускаемой продукции и начал поставки в Китай.
Продукция самарского АПК востребована не только в регионе, но и далеко за его пределами
Основным центром проведения лыжного досуга по традиции стал региональный учебно-спортивный центр «Чайка» в посёлке Управленческий.
В парках и на набережной Самары открыты лыжные трассы
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.29
0.64
EUR 84.07
0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Тольятти пройдет акция по вакцинации от гриппа и коронавируса «Здоровое Рождество»
В регионе продолжается профилактическая акция «Внимание дети – зимние каникулы!»
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Переход на противоположный берег Волги по льду опасен

5 января 2022 17:46
61
В группу риска входят люди, переходящие водоёмы по льду с целью сокращения пути, а также дети, выходящие поиграть на лёд и любители зимней рыбалки.

В зимний период наибольшую опасность представляет выход людей и выезд техники на лёд. В группу риска входят люди, переходящие водоёмы по льду с целью сокращения пути, а также дети, выходящие поиграть на лёд и любители зимней рыбалки.

В Самарской области официальные ледовые переправы через Волгу не открываются уже более 20 лет, но граждане из года в год все равно продолжают переходить на противоположный берег. Данный факт говорит о безответственном отношении к собственной безопасности желающих пройтись протоптанным маршрутом.

Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области ежедневно патрулируют водоемы и реки с целью недопущения несчастных случаев и гибели людей на воде. Дежурства организованы совместно с Поискового-спасательной службой, в традиционных местах перехода людей через Волгу.

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает правила безопасности поведения на льду.

Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение. Люди не адекватно реагируют на опасность и в случае нештатной ситуации становятся беспомощными.

Кроме знаний правил поведения на льду, нужно помнить, что опасен не только тонкий лед, но и прочный, скользкий лед. При падении на нем случаются тяжелые ушибы различных частей тела, растяжения, сотрясения. Таит опасность для рыболова и низкая температура. Наиболее чувствительны к ее действию нос, уши, кисти и стопы, особенно пальцы, которые слабее защищены от холода одеждой и находятся в самых неблагоприятных условиях кровообращения, как наиболее отдаленные от сердца. В результате длительного действия низкой температуры может возникать обморожение. Случаются на льду и более тяжелые последствия длительного воздействия низкой температуры - замерзание. Предрасполагают к замерзанию: алкогольное опьянение, переутомление при длительной ходьбе и долгое лежание на снегу или льду.

Во время зимней рыбалки думайте, прежде всего, о собственной безопасности и безопасности других людей, а потом уже об улове.

Помимо любителей подлёдного лова у школьников - зимние каникулы, на неокрепший лед могут приходить дети. Убедительная просьба родителям - не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», передает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   пресс-служба облМЧС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Виктор Кудряшов провёл совещание с региональными министрами и главами городских округов и муниципальных районов.
4 января 2022  18:11
В Правительстве региона обсудили оперативную обстановку в период новогодних праздников 
617
На заседании оперативного штаба СО предупредили об опасности самолечения. 
4 января 2022  18:06
Виктор Кудряшов провел заседание оперативного штаба
623
В Самаре состоялся премьерный показ уникального 3D-мэппинг-шоу «И пусть светлее станет мир!»
4 января 2022  13:08
В Самаре состоялся премьерный показ уникального 3D-мэппинг-шоу «И пусть светлее станет мир!»
648
На что вырастут цены в 2022 году
4 января 2022  10:31
На что вырастут цены в 2022 году
620
Госавтоинспекция Самарской области информирует об ограничении движения
2 января 2022  12:35
Госавтоинспекция Самарской области информирует об ограничении движения
1138
Весь список