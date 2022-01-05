Переход на противоположный берег Волги по льду опасен

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В зимний период наибольшую опасность представляет выход людей и выезд техники на лёд. В группу риска входят люди, переходящие водоёмы по льду с целью сокращения пути, а также дети, выходящие поиграть на лёд и любители зимней рыбалки.

В Самарской области официальные ледовые переправы через Волгу не открываются уже более 20 лет, но граждане из года в год все равно продолжают переходить на противоположный берег. Данный факт говорит о безответственном отношении к собственной безопасности желающих пройтись протоптанным маршрутом.

Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области ежедневно патрулируют водоемы и реки с целью недопущения несчастных случаев и гибели людей на воде. Дежурства организованы совместно с Поискового-спасательной службой, в традиционных местах перехода людей через Волгу.

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает правила безопасности поведения на льду.

Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение. Люди не адекватно реагируют на опасность и в случае нештатной ситуации становятся беспомощными.

Кроме знаний правил поведения на льду, нужно помнить, что опасен не только тонкий лед, но и прочный, скользкий лед. При падении на нем случаются тяжелые ушибы различных частей тела, растяжения, сотрясения. Таит опасность для рыболова и низкая температура. Наиболее чувствительны к ее действию нос, уши, кисти и стопы, особенно пальцы, которые слабее защищены от холода одеждой и находятся в самых неблагоприятных условиях кровообращения, как наиболее отдаленные от сердца. В результате длительного действия низкой температуры может возникать обморожение. Случаются на льду и более тяжелые последствия длительного воздействия низкой температуры - замерзание. Предрасполагают к замерзанию: алкогольное опьянение, переутомление при длительной ходьбе и долгое лежание на снегу или льду.

Во время зимней рыбалки думайте, прежде всего, о собственной безопасности и безопасности других людей, а потом уже об улове.

Помимо любителей подлёдного лова у школьников - зимние каникулы, на неокрепший лед могут приходить дети. Убедительная просьба родителям - не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС