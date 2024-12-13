перед новогодними праздниками число подработок для соискателей старше 16 лет выросло на 9%

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В преддверии новогодних праздников многие работодатели усиливают набор сотрудников на временные позиции и подработку. По данным Авито Работы, число вакансий с предложением частичной занятости этой осенью выросло на 9% по сравнению с летом. В основном рост предложений связан с профессиями, востребованными в логистике, торговле и складской деятельности, где традиционно требуется больше персонала в период подготовки к праздникам.

Лидером по росту числа подработок для молодых кандидатов стала профессия комплектовщика — количество вакансий на эту позицию увеличилось почти в 2,5 раза (+147%) за квартал. Средний уровень зарплат, предлагаемых соискателям на неполный рабочий день, варьируется от 40 000 до 90 000 рублей.

Не менее востребованными оказались курьеры: прирост вакансий с лета текущего года составил 133%, а осенью соискатели могли рассчитывать в среднем на суммы заработка от 70 000 до 100 000 рублей в месяц при условии неполной занятости.

Больше вакансий стало и для операторов пунктов выдачи заказов — за осень прирост составил 120% к лету этого года. Работодатели предлагают новым сотрудникам от 45 000 до 70 000 рублей за неполный рабочий день.