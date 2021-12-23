Я нашел ошибку
Главные новости:
Прощание с Олегом Яковлевым состоится 24 декабря 2022 года в 11:00 в храме «Всех Святых» на ул. Тухачевского, 219.
Скончался Почетный начальник Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн, академик РАМТН Олег Яковлев 
Он признал вину в содеянном и готов возместить ущерб здоровью спортсмена.
Арестован один из подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева в центре Москвы
В номинации «За вклад в обеспечение обороноспособности страны».
ПАО «ОДК – Кузнецов» удостоено премии «Авиастроитель года»
В 2024 году пенсионный возраст женщин будет повышен сразу до 58 лет, а у мужчин - до 63 лет.
Пенсионный возраст до 2024 года составит 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин 
"А кто в лавке-то останется? Кто работать-то будет?"
Путин ответил шуткой на вопрос о поездках на отдых в тайгу с Сергеем Шойгу, но без Михаила Мишустина
Ольга Гальцова: «Лишение человека свободы существенно ограничивает его права и должно быть обусловлено лишь крайней необходимостью». 
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
Состоялось торжественное открытие двух АГНКС в районе посёлка Курумоч Красноярского района Самарской области.
В регионе открылись еще две метановые заправки
Не подавляя свободу, но защищая общество от возможных негативных проявлений.
Президент Путин призвал соблюдать "золотую середину" в регулировании интернета
Наверх
Самара  -20 °C, Тольятти  -20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.36
-0.43
EUR 83.12
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пенсионный возраст до 2024 года составит 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин 

23 декабря 2021 17:48
99
В 2024 году пенсионный возраст женщин будет повышен сразу до 58 лет, а у мужчин - до 63 лет.

В первом полугодии 2022 года пенсионного возраста достигнут женщины 56,5 года и мужчины 61,5 года, родившиеся во втором полугодии 1965 и 1960 годов соответственно. Они получат право назначения страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам, новая граница пенсионного возраста будет действовать до 2024 года, следует из федерального закона об индексации пенсий, передает ТАСС.

Закон, вступивший в силу 1 января 2019 года, закрепляет новый пенсионный возраст 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, таким образом, пенсионный возраст увеличивается на пять лет. Однако с 2019 по 2028 год идет переходный период по постепенному увеличению пенсионного возраста. На первом этапе повышение затронуло мужчин 1959 года рождения в возрасте 60,5 года и женщин 1964 года рождения в возрасте 55,5 года - для граждан выход на пенсию произошел на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Следующее повышение - на один год - произошло во втором полугодии 2021 года, и сейчас граница пенсионного возраста составляет 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин, если они были рождены в первом полугодии 1965 и 1960 годов соответственно.

С 2022 года в первом полугодии пенсионного возраста также достигнут родившиеся в 1965 и 1960 годах, но уже во втором полугодии. Граница пенсионного возраста в 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин будет действовать до следующего повышения в 2024 году. Тогда пенсионный возраст женщин будет повышен сразу до 58 лет, и на пенсию смогут выйти родившиеся в 1966 году, а у мужчин - до 63 лет, и на пенсию будут выходить родившиеся в 1961 году.

Следующее повышение до 59 лет у женщин и 64 лет у мужчин произойдет в 2026 году, а окончательно до 60 и 65 лет пенсионный возраст будет повышен в 2028 году.

 

Фото:   Марина Лысцева/ТАСC

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ
23 декабря 2021  13:26
В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ
210
В Самаре активно развивается «Платформа обратной связи»
23 декабря 2021  12:41
В Самаре активно развивается «Платформа обратной связи»
217
Самарская область стала одной из первых, где появился научно-образовательный центр «Инженерия будущего».
22 декабря 2021  16:56
Дмитрий Азаров проводит круглый стол по развитию российских НОЦ в рамках подготовки к Госсовету
775
На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов
22 декабря 2021  14:33
На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов
693
На самарском «ОДК-Кузнецов» открылись два новых цеха на 500 рабочих мест.
21 декабря 2021  17:35
Дмитрий Азаров принял участие в запуске модернизированного производства «ОДК-Кузнецов»
720
Весь список