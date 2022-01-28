Пенсионный фонд и Фонд социального страхования хотят объединить в Социальный фонд

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Правительство России планирует объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в организацию, которая получит название Социальный фонд, пишет «Коммерсантъ». Таким образом, работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование.

Благодаря объединению административных функций также упростится получение соцуслуг.

Среди других важных изменений – организация получит новый организационно-правовой статус – внебюджетный фонд. Сейчас ПФР и ФСС являются госучреждениями. Координацией работы нового фонда займется Минтруд, а управление будут передано наблюдательному совету.

Ожидается, что реформа состоится к 2023 году. Минтруд планирует внести федеральный закон на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.