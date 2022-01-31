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Пенсионер из Саратова лишился более 17 млн рублей после разговора с телефонными мошенниками, сообщили 31 января в региональном управлении МВД. Жителю Ленинского района несколько раз поступали звонки с неизвестных номеров с сообщениями о том, что кто-то якобы проводит операции со средствами на его банковском счету. Для сохранности денег мошенники потребовали перевести средства на «безопасный счет», что в итоге, поддавшись уговорам, мужчина и сделал, передают "Известия".

«Испугавшись потери сбережений, мужчина перевел на неизвестные счета в общей сложности 17 400 000 рублей. По данному факту следователем отдела полиции № 4 в составе Управления МВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве уточнили, что мошенники представлялись сотрудниками банка и силовых структур. Полиция разыскивает лиц, причастных к совершению преступления.

В МВД напомнили, что представители банков никогда не спрашивают пароли от банковских карт, коды из СМС-сообщений и не просят перевести деньги на резервный счет для их сохранности. Информацию об операциях по банковским счетам предоставляют в отделении банка, также ее можно получить в мобильном приложении банка.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов