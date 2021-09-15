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Пенитенциарные психологи и воспитатели проводят акцию «Жизнь» в исправительных учреждениях региона

15 сентября 2021 15:43
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Мероприятия организованы с целью предотвращения деструктивного поведения осужденных.

Мероприятия организованы в исправительных учреждениях УФСИН СО с целью предотвращения деструктивного поведения осужденных. В рамках акции психологами и воспитателями проведена профилактическая работа.

Так, в системе кабельного телевидения организован просмотр художественных фильмов по профилактике суицида. Пояснение по сюжетам фильмов давали священнослужители различных религиозных конфессий. Также проведены лекции и тренинговые занятия в отрядах и малых группах, направленные на обучение навыкам преодоления жизненных кризисов. 

- В занятиях принимали участие осужденные, состоящие на профилактическом учете, как склонные к совершению суицида и членовредительству, а также других групп этой категории, - говорит начальник психологической службы УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Марина Ширкунова.

Кроме того, в исправительных учреждениях проведены конкурсы стенных газет, связанных с тематикой положительного поведения осужденных. После проведенных мероприятий психологи отмечали поднятие эмоционального фона и позитивный настрой у своих подопечных, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН Самарской области

 

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