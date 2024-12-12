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Педагоги из 44 регионов страны прибыли в Самару для участия в форуме «Педагогическая гавань»

12 декабря 2024 21:25
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Торжественное открытие состоялось 11 декабря в Окружном Доме Офицеров. 

Самара стала центром притяжения педагогического сообщества России. Всероссийский форум «Педагогическая гавань» собрал делегации педагогов из 44 регионов страны, включая победителей конкурса «Учитель года России» разных лет. 

Форум проводится в Самаре с 2007 года. За эти годы он стал значимой площадкой для профессионального диалога и обмена опытом в сфере образования. Торжественное открытие состоялось 11 декабря в Окружном Доме Офицеров. 

«Для нас большая честь принимать у себя в Самаре такое масштабное событие. Оно подчеркивает важность сотрудничества всех участников образовательного процесса – учителей, родителей и учеников – в воспитании гармонично развитой личности. Желаю вам плодотворной работы, интересного общения и ярких впечатлений», - поприветствовал участников форума временно исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков.

Руководитель Самарского управления министерства образования и науки Самарской области Вера Халаева зачитала приветственное слово первого заместителя министра просвещения Российской Федерации Александра Бугаева: «Начав свой путь в 2007 году, сегодня форум объединяет тысячи педагогов, родителей и учащихся со всей России. Символично, что в этом году он проходит под девизом «Школы и семья зажигаем звезды будущего». Эта тема как нельзя лучше отражает ключевые принципы современного образования – тесное взаимодействие всех участников образовательного процесса. Подводя итоги года семьи, мы видим, насколько важно создавать единое пространство для диалога между школой и семьей. Особенно ценно, что форум предоставляет уникальные возможности совместной работы родителей, детей и педагогов. Такой формат позволяет выявить и распространить лучшие практики, взаимодействия, которые становятся основой развития российского образования». 

В этом году программа форума впервые включает три основных направления:
- «Родитель года», представит инновационные подходы к выстраиванию партнерских отношений между семьей и школой;
- «Ученик года», даст возможность лучшим ученикам региона получить уникальный опыт от ведущих педагогов страны;
- «Учитель года», объединит педагогическую общественность для обмена передовыми образовательными практиками. 

В рамках каждого направления победители конкурса «Учитель года России» проведут серию мастер-классов для различных целевых аудиторий.

Завершился первый день форума благотворительным концертом, где представили сборник песен Светланы Ильиной – депутата Самарской Губернской Думы, председателя комитета по образованию и науке, председателя Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года». В концерте приняли участие и юные артисты детского музыкального театра «Задумка», воспитанники Самарского хореографического училища, а также родители учащихся самарских школ и педагоги. Средства, собранные в рамках благотворительного концерта, направят на поддержку семей участников СВО.

Также прошла церемония награждения победителей национальной премии «Родитель года», где были отмечены самые активные и вовлеченные в школьную жизнь родители из разных регионов России. С результатами можно ознакомиться в приложении. Форум продлится до 14 декабря.

 

Фото:   пресс-служба Администрации Самары

Теги: Самара

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