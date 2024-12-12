Педагоги из 44 регионов страны прибыли в Самару для участия в форуме «Педагогическая гавань»

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Самара стала центром притяжения педагогического сообщества России. Всероссийский форум «Педагогическая гавань» собрал делегации педагогов из 44 регионов страны, включая победителей конкурса «Учитель года России» разных лет.

Форум проводится в Самаре с 2007 года. За эти годы он стал значимой площадкой для профессионального диалога и обмена опытом в сфере образования. Торжественное открытие состоялось 11 декабря в Окружном Доме Офицеров.

«Для нас большая честь принимать у себя в Самаре такое масштабное событие. Оно подчеркивает важность сотрудничества всех участников образовательного процесса – учителей, родителей и учеников – в воспитании гармонично развитой личности. Желаю вам плодотворной работы, интересного общения и ярких впечатлений», - поприветствовал участников форума временно исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков.

Руководитель Самарского управления министерства образования и науки Самарской области Вера Халаева зачитала приветственное слово первого заместителя министра просвещения Российской Федерации Александра Бугаева: «Начав свой путь в 2007 году, сегодня форум объединяет тысячи педагогов, родителей и учащихся со всей России. Символично, что в этом году он проходит под девизом «Школы и семья зажигаем звезды будущего». Эта тема как нельзя лучше отражает ключевые принципы современного образования – тесное взаимодействие всех участников образовательного процесса. Подводя итоги года семьи, мы видим, насколько важно создавать единое пространство для диалога между школой и семьей. Особенно ценно, что форум предоставляет уникальные возможности совместной работы родителей, детей и педагогов. Такой формат позволяет выявить и распространить лучшие практики, взаимодействия, которые становятся основой развития российского образования».

В этом году программа форума впервые включает три основных направления:

- «Родитель года», представит инновационные подходы к выстраиванию партнерских отношений между семьей и школой;

- «Ученик года», даст возможность лучшим ученикам региона получить уникальный опыт от ведущих педагогов страны;

- «Учитель года», объединит педагогическую общественность для обмена передовыми образовательными практиками.

В рамках каждого направления победители конкурса «Учитель года России» проведут серию мастер-классов для различных целевых аудиторий.

Завершился первый день форума благотворительным концертом, где представили сборник песен Светланы Ильиной – депутата Самарской Губернской Думы, председателя комитета по образованию и науке, председателя Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года». В концерте приняли участие и юные артисты детского музыкального театра «Задумка», воспитанники Самарского хореографического училища, а также родители учащихся самарских школ и педагоги. Средства, собранные в рамках благотворительного концерта, направят на поддержку семей участников СВО.

Также прошла церемония награждения победителей национальной премии «Родитель года», где были отмечены самые активные и вовлеченные в школьную жизнь родители из разных регионов России. С результатами можно ознакомиться в приложении. Форум продлится до 14 декабря.

Фото: пресс-служба Администрации Самары