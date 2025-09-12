Я нашел ошибку
Главные новости:
Организаторы обещаюь настоящий праздник искусства, творчества и ремесел, вдохновленный национальными традициями!
В Самаре пройдет третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»
Ольга Любимова: «Обсудили с коллегами совместные проекты и подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта "Семья"».
Ирина Калягина приняла участие в заседании Координационного совета с региональными министрами культуры
Грант для победителя регионального этапа – 150 000 рублей, в федеральном финале три лучших проекта получат по 500 000 рублей.
Самарская область вошла в число пилотных регионов программы поддержки предпринимателей «серебряного возраста»
Взносы граждан, участвующих в программе, увеличились почти на треть.
ПДС: жители Самарской области все активнее подключаются к Программе долгосрочных сбережений
Жителям Самарской области предстоит выбрать 2992 депутата. В течение трех дней в регионе с 8.00 до 20.00 будут работать 1390 избирательных участков.
Единый день голосования стартовал в регионах ПФО
Плодово-ягодных культур собрано более 8,8 тыс. тонн.
В сельскохозяйственных предприятиях Самарской области идет сбор овощей и фруктов
Фотовыставка доступна для всех желающих уже с сегодняшнего дня.
Фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара» открылась накануне Дня города на площади  Куйбышева
Это самарцы – старшие школьники и студенты, которым уже исполнилось 18 лет.
Более 11 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.66
0.74
EUR 99.74
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ПДС: жители Самарской области все активнее подключаются к Программе долгосрочных сбережений

12 сентября 2025 15:29
100
Взносы граждан, участвующих в программе, увеличились почти на треть.

За последние четыре месяца число договоров о вступлении в Программу долгосрочных сбережений (ПДС) в Самарской области выросло более чем в полтора раза — до 160 тысяч. Взносы граждан, участвующих в программе, увеличились почти на треть. По состоянию на 1 августа 2025 года общий объем инвестиций жителей региона в свое будущее превысил 7,4 млрд рублей.
По мнению экспертов, такая динамика отражает растущее доверие к инструменту и готовность населения выстраивать долгосрочные финансовые планы.
Напомним, что ПДС — это государственный механизм формирования накоплений на длительный срок для жизненно важных целей. Программа ориентирована на дисциплину регулярных взносов и долгий инвестиционный горизонт. Это способ создавать капитал постепенно и системно, с понятными правилами и защитой прав потребителей, а также с гарантированным софинансированием от государства. Недавно Правительство РФ приняло решение о выделении 51,8 млрд рублей на софинансирование вложений, сделанных в 2024 году.
Чтобы сделать продукт более понятным для разных групп населения — от молодежи до будущих пенсионеров, — разработчики проводят опрос, который поможет усовершенствовать ПДС.
Всероссийский проект «Моифинансы.рф» (НИФИ Минфина России) совместно с Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов запустил опрос об осведомленности россиян о ПДС. Исследование определит, насколько понятна гражданам логика программы, какие вопросы вызывают наибольшие затруднения и какие информационные материалы нужны людям для уверенного принятия финансовых решений.
Ответив на вопросы на портале «моифинансы.рф», можно внести свой вклад в совершенствование программы долгосрочных сбережений.
Пройти опрос можно здесь (https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/article/opros-chto-vy-znaete-o-programme-dolgosrochnyh-sberezheniy/).

 

Фото: «Моифинансы.рф»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
12 сентября 2025, 16:11
«РКС-Самара» предупреждают самарцев о плановых ремонтах на предстоящую неделю
Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные.   ЖКХ
5
Организаторы обещаюь настоящий праздник искусства, творчества и ремесел, вдохновленный национальными традициями!
12 сентября 2025, 15:58
В Самаре пройдет третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»
Организаторы обещаюь настоящий праздник искусства, творчества и ремесел, вдохновленный национальными традициями!   Общество
26
Грант для победителя регионального этапа – 150 000 рублей, в федеральном финале три лучших проекта получат по 500 000 рублей.
12 сентября 2025, 15:39
Самарская область вошла в число пилотных регионов программы поддержки предпринимателей «серебряного возраста»
Грант для победителя регионального этапа – 150 000 рублей, в федеральном финале три лучших проекта получат по 500 000 рублей. Общество
93
В центре внимания
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
159
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
213
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
253
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
206
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
438
Весь список