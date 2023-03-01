ПДД, лекарства, сигареты: что изменится в марте

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Новый месяц по традиции приносит с собой новые правила. Что изменится в жизни россиян с 1 марта?

Вступает в силу новая редакция правил дорожного движения. Там впервые официально появляется понятие "средство индивидуальной мобильности" – это электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и подобный им транспорт. Для того, чтобы управлять ими, водительские права не нужны. Движение будет регулироваться специальными дорожными знаками. При этом максимальная разрешенная скорость до 25 км/ч, а масса до 35 кг. По новым правилам пешеходы имеют приоритет на тротуарах и в пешеходных зонах. Но вот если они пересекают велодорожку, то обязаны уступить дорогу, пишет Смотрим.

Проверять водителей на алкоголь теперь будут только в присутствии двух поняты. Если таковых нет, то действие надо записать на видео. А вот зоны платной и бесплатной парковки станут разделять синими и белыми линиями. Те, кто пользуется электромобилями, с 1 марта сможет бесплатно ездить по платным трассам.

Начинается эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов. Он продлится 3 года. "Пробный шар" запустят в Москве, Белгородской и Московской областях. Если все пройдет успешно, то такая практика может появиться и в других регионах.

На дипломах о среднем профессиональном образовании вводятся QR-коды. Работодатели получат доступ к цифровому паспорту компетенций. В приложении к диплому появится новая таблица с информацией о прохождении практической подготовки по образовательным программам федерального проекта "Профессионалитет".

Регистрация производителей пива и слабоалкогольных напитков в системе маркировки становится обязательной. Что касается минеральной и питьевой воды, то с сегодняшнего дня магазины обязаны сканировать при продаже ее коды.

Ставки акцизов на сигареты и папиросы выросли на 2 процента, теперь это около 3,5 рублей на одну сигарету (то есть более 70 рублей за стандартную пачку из 20 штук). Ставка на жидкости для вейпов и нагреваемый табак выросла на 11 процентов – это примерно 20 рублей за миллилитр раствора.

Есть изменения и в ЖКХ. Теперь перерасчет платы за вывоз мусора будет предоставляться всем жильцам, отсутствовавшим в жилом помещении более пяти календарных дней подряд. Отсутствие должно быть подтверждено.

Пользователи портала госуслуг будут иметь возможность подключить второй фактор авторизации. С июня эта функция станет обязательной для всех.

Также вводится запрет на использование иностранных мессенджеров госсектором и банками. Таким путем нельзя передавать платежные документы и персональные данные.

С 1 марта также упрощены требования к сжиганию листвы и горючего мусора на дачном участке. Расстояние от очага до домов теперь может быть 15 метров вместо 50 метров.

Российские стандарты социальной защиты начинают действовать в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Жители этих регионов будут получать пенсии, пособия и льготы, бесплатную медицинскую помощь и образование по российским нормам.