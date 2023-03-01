ПДД, лекарства, сигареты: что изменится в марте

Я нашел ошибку
Главные новости:
10 электрокардиографов с функцией дистанционной передачи данных, поставленные в Шенталинскую больницу.
Аппараты ЭКГ нового поколения помогают медработникам региона эффективно выявлять патологии в рамках диспансеризации
Несколько дней медики будут наблюдать за состоянием фигуриста, чтобы понять, сможет ли организм спортсмена сам поддерживать стабильное состояние без аппаратов.
Врачи попробуют вывести Костомарова из медикаментозного сна
Спортсменка Самарской области Диана Коман завоевала 4 медали.
В Калуге завершилось первенство России по спорту глухих в дисциплине плавание
На особом ежедневном контроле состояние участков газопроводов в местах пересечения с  автомобильными, железными дорогами и водными преградами.
«Газпром газораспределение Самара» начал подготовку к паводку
Осужденные женщины, желающие избавиться от алкогольной или наркотической зависимости, проявляют активный интерес к участию в реабилитационных мероприятиях.
В ИК-15 УФСИН СО реализуется программа реабилитации в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость
Следователи установили, что для получения необходимых выплат женщина предоставила ложные сведения о рождении ею второго ребенка в Отдел ЗАГСа города Краснодара.
Жительницу Чапаевска обвиняют в межрегиональном мошенничестве при получении материнского капитала
Продолжается прием заявок.
У жителей Самарской области есть возможность принять участие в международном конкурсе детского рисунка «Моя Россия»
В Правительстве Самарского региона тема цифровизации находится на постоянном контроле.
Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам цифровой трансформации отрасли здравоохранения в регионе
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.47
0.22
EUR 80.19
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ПДД, лекарства, сигареты: что изменится в марте

1 марта 2023 11:17
536
ПДД, лекарства, сигареты: что изменится в марте

Новый месяц по традиции приносит с собой новые правила. Что изменится в жизни россиян с 1 марта?

Вступает в силу новая редакция правил дорожного движения. Там впервые официально появляется понятие "средство индивидуальной мобильности" – это электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и подобный им транспорт. Для того, чтобы управлять ими, водительские права не нужны. Движение будет регулироваться специальными дорожными знаками. При этом максимальная разрешенная скорость до 25 км/ч, а масса до 35 кг. По новым правилам пешеходы имеют приоритет на тротуарах и в пешеходных зонах. Но вот если они пересекают велодорожку, то обязаны уступить дорогу, пишет Смотрим.

Проверять водителей на алкоголь теперь будут только в присутствии двух поняты. Если таковых нет, то действие надо записать на видео. А вот зоны платной и бесплатной парковки станут разделять синими и белыми линиями. Те, кто пользуется электромобилями, с 1 марта сможет бесплатно ездить по платным трассам.

Начинается эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов. Он продлится 3 года. "Пробный шар" запустят в Москве, Белгородской и Московской областях. Если все пройдет успешно, то такая практика может появиться и в других регионах.

На дипломах о среднем профессиональном образовании вводятся QR-коды. Работодатели получат доступ к цифровому паспорту компетенций. В приложении к диплому появится новая таблица с информацией о прохождении практической подготовки по образовательным программам федерального проекта "Профессионалитет".

Регистрация производителей пива и слабоалкогольных напитков в системе маркировки становится обязательной. Что касается минеральной и питьевой воды, то с сегодняшнего дня магазины обязаны сканировать при продаже ее коды.

Ставки акцизов на сигареты и папиросы выросли на 2 процента, теперь это около 3,5 рублей на одну сигарету (то есть более 70 рублей за стандартную пачку из 20 штук). Ставка на жидкости для вейпов и нагреваемый табак выросла на 11 процентов – это примерно 20 рублей за миллилитр раствора.

Есть изменения и в ЖКХ. Теперь перерасчет платы за вывоз мусора будет предоставляться всем жильцам, отсутствовавшим в жилом помещении более пяти календарных дней подряд. Отсутствие должно быть подтверждено.

Пользователи портала госуслуг будут иметь возможность подключить второй фактор авторизации. С июня эта функция станет обязательной для всех.

Также вводится запрет на использование иностранных мессенджеров госсектором и банками. Таким путем нельзя передавать платежные документы и персональные данные.

С 1 марта также упрощены требования к сжиганию листвы и горючего мусора на дачном участке. Расстояние от очага до домов теперь может быть 15 метров вместо 50 метров.

Российские стандарты социальной защиты начинают действовать в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Жители этих регионов будут получать пенсии, пособия и льготы, бесплатную медицинскую помощь и образование по российским нормам.

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Он поблагодарил сотрудников ведомства за проведенную работу по защите прав военнослужащих.
02 марта 2023, 20:47
Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Самарской области
Он поблагодарил сотрудников ведомства за проведенную работу по защите прав военнослужащих. Политика
366
Обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе о модернизации объектов инфраструктуры, продолжении благоустройства набережной, ремонте дорог, реализации экологических и социальных программ, развитии туризма.
01 марта 2023, 23:37
Дмитрий Азаров провел встречу с главой Сызрани Анатолием Лукиенко
Обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе о модернизации объектов инфраструктуры, продолжении благоустройства набережной, ремонте дорог, реализации... Политика
671
Такие встречи глава региона проводит регулярно при посещении муниципалитетов, чтобы обсудить наиболее волнующие вопросы и помочь семьям в их решении.
01 марта 2023, 22:53
Дмитрий Азаров встретился с родственниками военнослужащих из Сызрани
Такие встречи глава региона проводит регулярно при посещении муниципалитетов, чтобы обсудить наиболее волнующие вопросы и помочь семьям в их решении. Политика
477
В центре внимания
В Правительстве Самарского региона тема цифровизации находится на постоянном контроле.
3 марта 2023  14:07
Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам цифровой трансформации отрасли здравоохранения в регионе
106
Началось голосование за лучший зимний двор Самарской области
3 марта 2023  13:00
Началось голосование за лучший зимний двор Самарской области
117
5 марта в Самаре пройдет ярмарка вакансий промышленных предприятий
3 марта 2023  09:51
5 марта в Самаре пройдет ярмарка вакансий промышленных предприятий
219
Решением Министра обороны РФ Сергея Шойгу в оргкомитет был включен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
2 марта 2023  20:55
Дмитрий Азаров принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию ЦСКА
1180
Он поблагодарил сотрудников ведомства за проведенную работу по защите прав военнослужащих.
2 марта 2023  20:47
Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Самарской области
365
Весь список