Павел Покровский привился от коронавируса прямо во время "ВолгаФеста"

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Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский совместил приятное с полезным: привился от коронавируса прямо во время "ВолгаФеста".



Это стало возможным благодаря мобильным пунктам вакцинации, которые работают там, где удобно жителям региона.



"С супругой, в перерыве "ВолгаФеста" зашли в передвижной медицинский пункт у СКА и сделали первую прививку. Личное ощущение: без очереди, комфортабельно, профессионально, "легкая рука" медсестры. Вакцинировались и продолжили фестивальные дела", - рассказал Покровский.

Фото: оперштаб СО