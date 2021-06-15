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Павел Покровский привился от коронавируса прямо во время "ВолгаФеста"

15 июня 2021 18:41
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Это стало возможным благодаря мобильным пунктам вакцинации, которые работают там, где удобно жителям региона.

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский совместил приятное с полезным: привился от коронавируса прямо во время "ВолгаФеста".

Это стало возможным благодаря мобильным пунктам вакцинации, которые работают там, где удобно жителям региона.

"С супругой, в перерыве "ВолгаФеста" зашли в передвижной медицинский пункт у СКА и сделали первую прививку. Личное ощущение: без очереди, комфортабельно, профессионально, "легкая рука" медсестры. Вакцинировались и продолжили фестивальные дела", - рассказал Покровский.

 

Фото:   оперштаб СО

Теги: Волгафест Павел Покровский прививка

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