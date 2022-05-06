Патриарх Кирилл призвал православных архиереев не занимать ни одну из сторон в гражданских конфликтах

111

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных архиереев не занимать ни одну из сторон в гражданских конфликтах ради примирения людей, а в случае появления страха перед "внешними обстоятельствами" - писать ему "прошения на покой" (об уходе с архиерейской кафедры - прим. ТАСС). Об этом сообщается на сайте Московского патриархата в пятницу, передает ТАСС.

"Помните, что в гражданском конфликте не надо занимать одну из сторон, потому что Церковь должна примирять людей", - приводятся слова патриарха в сообщении.

Обращаясь к архиереям, патриарх отметил, что никогда не нужно провоцировать конфликт, но и бояться никогда не надо. Он также добавил, что страх - это несовместимое с архиерейским служением чувство, при появлении которого архиереям стоит направить ему прошение о покое.

"Если же представитель власти скажет: вы должны то-то и то-то, ваш ответ должен быть такой: мы с огромным уважением к вам относимся, но мы за то, чтобы как можно скорее наступил мир в обществе, чтобы люди стали доверять друг другу. А церковь - это миротворческая сила, а стало быть, мы и вам поможем, потому что мир не может быть плохим для любой ячейки общества, в том числе для властей, для воинства, для кого угодно", - отметил он.

6 мая в зале Высшего церковного совета кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча Патриарха Кирилла с архиереями Митрополичьего округа Русской православной церкви в Республике Казахстан.

Фото из открытых источников