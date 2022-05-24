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Патриарх Кирилл призвал молодежь отказаться от жаргона и упрощений в языке

24 мая 2022 22:39
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По его словам, сейчас есть угроза разговорному русскому языку, он наполняется заимствованиями, его искажает жаргон.По его словам, сейчас есть угроза разговорному русскому языку, он наполняется заимствованиями, его искажает жаргон.

Молодежи нужно отказаться от использования в речи жаргонизмов и упрощений не только для того, чтобы быть культурными людьми, но чтобы поддерживать духовный и культурный суверенитет России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Красной площади, где проходит концерт в День славянской письменности и культуры, сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас есть угроза разговорному русскому языку, он наполняется заимствованиями, его искажает жаргон, или "просто наплевательское отношение к слову, когда просто через зубы люди разговаривают друг с другом".

"Для того чтобы нам быть действительно сильными, суверенными, чтобы развивать свою культуру, науку и все остальное, нужно, чтобы в первую очередь мы все правильно говорили по-русски. И я в первую очередь обращаюсь к нашей молодежи: оставьте, пожалуйста, этот разговор через зубы с огромным количеством жаргона, упрощений, потому что язык русский – это великое сокровище, и к нему нужно бережно относиться", - сказал патриарх Кирилл.

Он добавил, что следить за чистотой языка нужно не только для того, чтобы быть культурным человеком, но "чтобы страна наша возрастала, чтобы народ был сильным и способным защищать свой духовный и культурный суверенитет".

 

Фото:    РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ

 

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