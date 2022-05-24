Патриарх Кирилл призвал молодежь отказаться от жаргона и упрощений в языке

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Молодежи нужно отказаться от использования в речи жаргонизмов и упрощений не только для того, чтобы быть культурными людьми, но чтобы поддерживать духовный и культурный суверенитет России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Красной площади, где проходит концерт в День славянской письменности и культуры, сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас есть угроза разговорному русскому языку, он наполняется заимствованиями, его искажает жаргон, или "просто наплевательское отношение к слову, когда просто через зубы люди разговаривают друг с другом".

"Для того чтобы нам быть действительно сильными, суверенными, чтобы развивать свою культуру, науку и все остальное, нужно, чтобы в первую очередь мы все правильно говорили по-русски. И я в первую очередь обращаюсь к нашей молодежи: оставьте, пожалуйста, этот разговор через зубы с огромным количеством жаргона, упрощений, потому что язык русский – это великое сокровище, и к нему нужно бережно относиться", - сказал патриарх Кирилл.

Он добавил, что следить за чистотой языка нужно не только для того, чтобы быть культурным человеком, но "чтобы страна наша возрастала, чтобы народ был сильным и способным защищать свой духовный и культурный суверенитет".

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ