Патриарх Кирилл освятил вербы в канун праздника Входа Господня в Иерусалим

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу в храме Христа Спасителя освятил вербы накануне праздника Входа Господня в Иерусалим, передает корреспондент ТАСС.

Церковный обряд был совершен во время всенощного бдения (праздничного вечернего богослужения) после чтения Евангелия. Ветви вербы, которые принесли с собой в храм прихожане, с совершением молитвы окропили святой водой.

Один из главных православных праздников, называемый в народе также Вербным воскресеньем, посвящен воспоминаниям о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим перед его крестными страданиями и смертью. Вербное воскресенье открывает последнюю предпасхальную неделю Великого поста - Страстную седмицу.

По сложившемуся обычаю в этот день верующие приходят в храм с ветвями вербы в память о том, как по-царски люди встречали Иисуса Христа, постилая пальмовые ветви ему под ноги. На Руси пальмы заменили вербой - одним из первых растений, которые зацветают весной в России, поэтому и праздник получил название Вербное воскресенье.

Торжественное всенощное бдение в храме Христа Спасителя транслировал в прямом эфире телеканал "Спас".

Главный христианский праздник - Воскресение Христово, или Пасха - в этом году Русская православная церковь будет отмечать 24 апреля.

Фото из открытых источников