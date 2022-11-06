Патриарх Кирилл: опасности настоящего времени грозят России гибелью

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Опасности настоящего времени грозят России гибелью. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 6 ноября, после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе, пишут "Известия".

По его словам, Россия сейчас сталкивается лицом к лицу с опасностями, бросающими вызов самому существованию страны.

«Сегодня мы проходим через такие опасности. И, конечно, просим Господа и Царицу Небесную, которая покрывает, верим, всю Русь своим державным покровом, чтобы она сохранила народ наш и все народы Руси от извне навязанной междоусобной брани», — сказал патриарх.

Он отметил также, что со стороны Запада народам Руси навязываются междоусобицы, целью которых является ослабление и России, и Белоруссии, и Украины.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына