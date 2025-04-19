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Пасхальные богослужения пройдут в храмах Самары

19 апреля 2025 18:33
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В Самаре в Пасхальную ночь – с 19 на 20 апреля - будут организованы автобусы.

В предстоящее воскресенье, 20 апреля, православные верующие будут отмечать Светлую Пасху. По традиции в ночь накануне праздника в храмах областной столицы на праздник пройдут торжественные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий 19 апреля в 23:15 возглавит Полунощницу в Софийском соборе.

Пасхальные богослужения в самых крупных храмах Самары:

Софийский собор Самары (ул. Соколова, 1А):
19 апреля: 23:30 – Полунощница; 20 апреля: 00:00 – Пасхальная утреня, 01:00 и 9:30 – Божественная литургия, 16:00 – Великая Пасхальная вечерня.

Собор в честь Преображения Господня (ул. Ботаническая, 182А):
19 апреля: 22:15 – Исповедь, 23:15 – Полунощница. Заутреня. Крестный ход;
20 апреля: 00:00 – Ночное Пасхальное Богослужение. Литургия святителя Иоанна Златоуста. Освящение яиц и куличей; 17:00 – Пасхальная вечерня. Встреча благодатного огня.

Храм в честь Святого Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11): 19 апреля: 22:00 – Общая Исповедь, 23:30 – Светлая Пасхальная Заутреня; 20 апреля: 00:00 – Божественная Литургия, 12:00 – Пасхальная утреня, 13:00 – Освящение пасхальных куличей и яиц, 14:00 – Пасхальная вечерня.

Собор в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских (ул. Ново-Садовая, 260):
19 апреля: 22:00 – Общая Исповедь, 23:30 – Пасхальное богослужение; 20 апреля: 17:00 – Вечернее Богослужение. Исповедь.

Храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Советской Армии, 251Б):
19 апреля: 23:20 – Пасхальная Полунощница, 23:50 – Крестный ход; 20 апреля: 00:00 – Пасхальное Богослужение, 09:00 – Поздняя Пасхальная Литургия, 16:00 – Пасхальное вечернее богослужение.

В Пасхальную ночь и последующие дни горожане смогут освятить в храмах традиционные праздничные блюда.

«Наиболее традиционными блюдами, которые приносят на Пасху для освящения – это куличи, творожные пасхи и крашенные яйца. На самом же деле приносить для освящения можно все, чем люди разговляются после поста, не забывая еще об одном измерении данной традиции. Принося в храм пасхальные блюда, люди нередко какую-то часть оставляют в качестве пожертвования. Таким образом проявляя любовь к тем, кто находится в нужде или по каким-то обстоятельствам не смог сам должным образом подготовить пасхальный стол. У любой церковной традиции есть такой аспект милосердия и солидарности», – отметил протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии.

В Самаре в Пасхальную ночь – с 19 на 20 апреля - будут организованы автобусы. По окончании праздничных богослужений, начиная с 02:00, они будут ожидать граждан у пяти храмов, их список доступен на сайте администрации города https://samadm.ru/media/news/53757/.

 

Фото:  администрация Самары

 

Теги: Самара

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