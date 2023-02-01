"Парта Героя" в честь сотрудника ОВД открылась в школе Кинельского района

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Старший прапорщик милиции Владимир Цедилкин – младший инспектор-кинолог Зонального центра кинологической службы при ГУВД Самарской области - погиб в Чеченской республике в ходе служебной командировки в 2002 году.

В рамках Всероссийской патриотической акции в школе села Георгиевка Кинельского района Самарской области установили «Парты Героя» в честь выпускников - старшего прапорщика милиции Владимира Цедилкина – младшего инспектора-кинолога Зонального центра кинологической службы при ГУВД Самарской области, погибшего в ходе служебной командировки в Чеченской республике в 2002 году, и Сергея Панферова, погибшего при исполнении служебного долга в Афганистане в 1983 году.

На торжественной линейке присутствовали ученики и педагоги школы, приглашенные гости - глава Кинельского района Юрий Жидков, начальник Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Алексей Сусарин, начальник МО МВД России «Кинельский» полковник полиции Денис Маркин, председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Иерей Сергий, председатель совета ветеранов Сергей Царев, а также родные и сослуживцы погибших героев.

За партами, установленными в двух кабинетах, будут сидеть ребята, отличившиеся в учебе, спорте и творчестве. Теперь для них будет дополнительный стимул проявить себя и с достоинством занять место за Партой Героя.

«Не только школьники равняются на таких людей, как Владимир Цедилкин, но и действующие сотрудники органов внутренних дел. Его имя всегда останется в наших сердцах», - обратился к присутствующим полковник полиции Денис Маркин.

После торжественной линейки гости мероприятия посетили школьный музей и приняли участие в уроках мужества. О своем отце, Владимире Цедилкине, ребятам рассказала его дочь – Наталья, которой на момент гибели папы было 6 лет. 7 ноября 2002 года, когда Владимир находился в служебной командировке, у него родился сын. Меньше чем через месяц, 4 декабря, он погиб от ранения, так и не увидев ребенка.

Старший прапорщик милиции Цедилкин Владимир Викторович награжден орденом Мужества (посмертно).

В завершении урока всех присутствующих ждал приятный сюрприз – в гости к школьникам пришли кинологи со служебными собаками. Ребята узнали, как и в каких условиях растут и служат четвероногие напарники кинологов. Наталья, в свою очередь, отметила, что отец не случайно выбрал профессию кинолога, он с детства любил животных, чувствовал их настроение.

Закончилось торжественное мероприятие возложением цветов к мемориальным плитам на Аллее героев рядом со зданием георгиевской школы.