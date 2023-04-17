Парфюмер: эфирные масла легко заменят духи из магазина

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Парфюмер Валерия Нестерова рассказала, что купленные в магазине духи можно заменить более натуральными аналогами, пишут "Известия".

В беседе с News.ru 15 апреля специалист отметила, что самой простой и доступной заменой духов являются эфирные масла. Парфюмер посоветовала нанести несколько капель на ткань и оставить в комнате или шкафу, чтобы получить приятный аромат в помещении и на одежде.

По словам Нестеровой, на кожу эфирные масла не стоит, поскольку они могут вызвать аллергию.

Также духи можно заменить сухими травами и цветами. Так, мяту, лаванду, ромашку, можжевельник, розу и другие растения с ярким запахом можно положить в мешочек, который поможет «ароматизировать» целый шкаф одежды, пишет сайт kp.ru.

Аналогично, отметила парфюмер, можно использовать корки цитрусовых фруктов. Сладкие ароматы легко можно создать при помощи корицы, ванили и гвоздики.

Фото: ru.freepik.com