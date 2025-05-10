Папа римский Лев XIV объяснил выбор своего имени

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Новый папа римский Лев XIV объяснил свой выбор имени тем, что сейчас мир находится в эпохе революции, подобно временам правления Льва XIII. Об этом 9 мая сообщает газета La Repubblica, ссылаясь на сербского кардинала, архиепископа Белграда Ласло Немета.

«Мне выпала честь сидеть с ним за одним столом, и мы спросили о выборе имени. Это очень интересно. Он сказал, что мы живем во времена новой революции. Во времена предыдущего Льва была революция индустриальная, а сейчас мы переживаем цифровую революцию», — рассказал Немета.

Лев XIII был итальянским религиозным деятелем, пост главы Святого престола он занимал с 1878 года до 1903 года. Он опубликовал 88 энциклик — больше, чем кто-либо из его предшественников или преемников.

О том, что новым папой римским избран кардинал Роберт Прево из США, стало известно 8 мая. Он является первым американским кардиналом с латиноамериканскими корнями, префектом дикастерии по делам епископов, представителем ордена августинцев. В качестве понтифика он принял имя Лев XIV, пишут "Известия".