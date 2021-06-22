Пандемия усилила интерес самарцев к спорту

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Аналитики МТС изучили, как популяризация здорового образа жизни, пандемия и ограничительные меры 2020 года повлияли на расходы жителей Самарской области на спортивные товары и услуги. Анализ собственных данных показал, что в мае 2021 года по сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на велосипеды увеличился в 3 раза, а в спортивных клубах количество платежей выросло на 86%.

В последние годы в России активно пропагандируется здоровый образ жизни. С наступлением тепла традиционно открывается летний спортивный сезон среди спортсменов и любителей, проходят забеги и веломарафоны. Спорт и ЗОЖ становятся все более популярными и в корпоративной культуре – многие компании сотрудничают с фитнес-клубами, устраивают соревнования для клиентов и сотрудников.

Резкому росту интереса к уличным видам спорта способствовало снятие пандемийных ограничений, введенных весной 2020 года, когда были закрыты фитнес-клубы и тренажерные залы. Сейчас жители области активно пошли в спортзалы, несмотря на то, что лето – традиционная пора затишья в фитнес-клубах. Как итог, в мае этого года всплеск спортивных увлечений привел к значительному росту количества покупок в фитнес-клубах и магазинах спорттоваров, а также продаж билетов на спортивные мероприятия.

Самарцы жмут педали

Самый большой прирост в мае 2021 года по сравнению с допандемийным маем 2019 года показали веломагазины – здесь количество транзакций увеличилось в 3 раза. На втором месте – билеты на спортивные мероприятия, где прирост составил 2,2 раза, после идут магазины спорттоваров (+90%) и фитнес-клубы (+86%).

Средние чеки в веломагазинах и магазинах спорттоваров выросли на 29% и 14% соответственно. Билеты на спортивные мероприятия и услуги фитнес-клубов подешевели на 11% и 9%.

Самые спортивные – мужчины среднего возраста

Делают покупки в магазинах спорттоваров преимущественно мужчины – на них приходится 73% от общего числа транзакций, они также предпочитают и фитнес-клубы – 62%. А вот спортивные мероприятия женщины посещают практически наравне с сильным полом – 49% и 51% платежей соответственно.

Примерно половину транзакций во всех спортивных категориях совершают самарцы в возрасте от 35 до 50 лет. Меньше всего расходов на спорт у покупателей до 25 лет и после 65 лет. Однако, количество транзакций, совершаемых молодежью в фитнес-клубах и при покупке билетов на спортивные мероприятия, практически удвоилось по сравнению с 2019 годом.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Самарской области. Учитывались платежные операции в мае 2019 и 2021 годов в специализированных торговых точках, работающих под соответствующими MCC-кодами. Данные за май 2020 года не брались в расчёт в связи с закрытием фитнес-клубов, запретом на проведение массовых мероприятий и ограничением деятельности торговых розничных точек.