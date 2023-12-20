Памятник участникам СВО открыли в соединении управления общевойсковой армии ЦВО в Самаре

В соединении управления общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированном в Самаре, открыли памятник погибшим участникам специальной военной операции.
В церемонии открытия приняли участие представители командования общевойсковой армии Центрального военного округа, ветераны военной службы, члены общественных организаций, юнармейцы и родственники военнослужащих.
В верхней части постамента расположен танковый шлем с гарнитурой, а в центре нанесены имена капитана Афанасьева Дмитрия Алексеевича, старшего прапорщика Куряткова Владимира Юрьевича, сержанта Кузнецова Ильи Александровича, рядового Петросова Сергея Владимировича, проходивших службу в соединении ЦВО.
В ходе мероприятия, присутствующие почтили минутой молчания память погибших военнослужащих и возложили цветы к основанию памятника, сообщает пресс-служба ЦВО.
Фото предоставлено пресс-службой ЦВО