Озвучен прогноз погоды в Самаре на 30-31 декабря

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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и выяснила, какая температура ожидает жителей Самары в предновогодние дни 30-31 декабря.

Александр Ганьшин, руководитель Яндекс Погоды: «Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии Метеум, утром 30 декабря жителей Самары ожидает небольшой снег. Температура воздуха в течение дня опустится до -6°, а скорость ветра составит 3,2 метра в секунду. В субботу, 31 декабря, в Самаре снова выпадет снег, а температура опустится до -5°».

По данным Яндекс Погоды, температура 30 декабря в Самаре составит -6°. Днём температура в некоторых районах опустится до -8°. Вечером жителей Самары ожидает снежная погода. Скорость ветра с утра составит 2,5 метра в секунду, а вечером — 2,7 метров в секунду.

В субботу, 31 декабря, ожидается не менее снежная погода. К вечеру температура воздуха опустится до -5°.