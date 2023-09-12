Оценить свой уровень знаний в ИТ поможет диктант

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13 сентября 2023 года Всероссийский диктант по информационным технологиям «IT-диктант» пройдет во всех регионах страны и будет приурочено ко Дню программиста. Жители Самарской области могут принять участие на платформе ит-диктант.рф в сети «Интернет».



«IT-диктант» позволяет сформировать цифровые компетенции, которые заложены в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».



ИТ-диктант - это набор тестовых заданий из 8 направлений развития цифровых компетенций. Он включает в себя 3 уровня тестирований: для учащихся начальной школы (1 - 4 классы), стандартное тестирование и тестирование для продвинутых пользователей. Мероприятие позволит участникам оценить свой уровень знаний в области информационных технологий, а также степень владения базовыми и продвинутыми цифровыми компетенциями.



Тестирование откроется 13 сентября в 00:00 по московскому времени и закроется в 00:00 14 сентября. При онлайн-тестировании результаты можно посмотреть сразу после прохождения.



Проверить свой уровень цифровой грамотности может каждый желающий!