Отмечается резкий рост популярности российских мессенджеров

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Мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на мессенджеры с 10 января по 13 марта 2022 года. 11 марта объем трафика на российское приложение TenChat вырос в 586 раз по сравнению с 11 января.

В данные для аналитики вошли пять зарубежных и пять российских мессенджеров. Среди зарубежных оказались WhatsApp, Viber, Signal, WeChat и Facebook Messenger. В списке российских: Telegram, Tam Tam, TenChat, Yandex.Messenger и Agent.Mail.ru.

Общий интернет-трафик на все десять мессенджеров показал резкий скачок роста в феврале: 24 февраля объем трафика был в 1,9 раз выше, чем днем ранее. Затем трафик немного снизился к 8 марта, но уже к концу рассматриваемого периода вернулся к прежним значениям.

Лидером среди мессенджеров был и остается Telegram. На втором месте Viber, затем WhatsApp. За рассматриваемый период Telegram увеличил свою долю в общем трафике на мессенджеры с 95,37% в январе до 97,02% в марте. Также свою долю в трафике увеличило и российское приложение Tam Tam — с 0,16% в январе до 0,23% в марте. Остальные мессенджеры потеряли в доле общего трафика по сравнению с данными за январь.