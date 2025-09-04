«Открытый урок»: в Самаре, в «Автогородоке», состоялось профилактическое мероприятие для взрослых и детей 

145

В Самаре, на базе учебно-спортивного центра «Автогородок», состоялось профилактическое мероприятие для взрослых и детей — «Открытый урок», организованный сотрудниками Госавтоинспекции, инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре и педагогами Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в ходе которого участникам встречи в игровой форме напомнили правила безопасного поведения.

Для детей и родителей работали несколько образовательных площадок, на одной из которых сотрудник Госавтоинспекции Самары подполковник полиции Сергей Зайцев провёл занятие с юными участниками дорожного движения, обсудив, с ними безопасный маршрут до школы и обратно, рассказал о потенциальных опасностях на дороге и дал практические советы по безопасному передвижению по улицам города. Также подполковник полиции акцентировал внимание взрослых на необходимости использования специальных кресел при транспортировке детей в автомобиле.

Инспекторы по делам несовершеннолетних, в свою очередь, разъясняли правовую ответственность и последствия нарушений ПДД несовершеннолетними, а также рассказали взрослым и детям о мерах предосторожности при общении с мошенниками, подчеркнув, что нельзя передавать личную информацию третьим лицам.

Педагоги Центра обучали ребят распознавать «дорожные ловушки» и предоставили им возможность пройти мини-трассу с препятствиями на веломобилях.

Мероприятие оставило яркие впечатления у ребят. Дети с энтузиазмом включились в обучающий процесс и отметили, что узнали много нового и полезного.

В завершение встречи участникам вручили информационные памятки и призвали строго соблюдать правила безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО