Главные новости:
В ближайший час с сохранением ночью 5 сентября.
В Самарской области ожидается гроза и усиление ветра
С 15 сентября по 10 октября.
«Zдай бумагу – помоги СВОим»: в Самаре пройдет Всероссийский экомарафон «Переработка»
Среди вопросов, с которыми обратились жители, – благоустройство дворовых и общественных пространств, содержание многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий, а также личные земельные и имущественные вопросы.
Глава Октябрьского района Самары провел прием граждан
В границах самарских улиц Невская, Молодогвардейская и Первомайская.
В Самарском политехе спроектировали архитектурно-ландшафтный комплекс в Октябрьском районе Самары
По итогам всего дистанционного этапа конкурса определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах.
До окончания регистрации на конкурс «Это у нас семейное» осталось 10 дней
Ровно через 200 лет после ее изобретения. 
В Самаре открыли первый в мире памятник кухонной газовой плите
В декабре прошлого года мальчик обнаружен без сознания и присмотра воспитателей в помещении учреждения.
Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о травмировании мальчика в детсаду Самары
По завершении обхода состоялся комиссионный приём осуждённых.
Начальник УФСИН СО и заместитель прокурора региона посетили Областную соматическую больницу УФСИН СО
«Открытый урок»: в Самаре, в «Автогородоке», состоялось профилактическое мероприятие для взрослых и детей 

4 сентября 2025 15:05
145
В ходе которого участникам встречи в игровой форме напомнили правила безопасного поведения.

В Самаре, на базе учебно-спортивного центра «Автогородок», состоялось профилактическое мероприятие для взрослых и детей — «Открытый урок», организованный сотрудниками Госавтоинспекции, инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре и педагогами Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в ходе которого участникам встречи в игровой форме напомнили правила безопасного поведения.

Для детей и родителей работали несколько образовательных площадок, на одной из которых сотрудник Госавтоинспекции Самары подполковник полиции Сергей Зайцев провёл занятие с юными участниками дорожного движения, обсудив, с ними безопасный маршрут до школы и обратно, рассказал о потенциальных опасностях на дороге и дал практические советы по безопасному передвижению по улицам города. Также подполковник полиции акцентировал внимание взрослых на необходимости использования специальных кресел при транспортировке детей в автомобиле.

Инспекторы по делам несовершеннолетних, в свою очередь, разъясняли правовую ответственность и последствия нарушений ПДД несовершеннолетними, а также рассказали взрослым и детям о мерах предосторожности при общении с мошенниками, подчеркнув, что нельзя передавать личную информацию третьим лицам.

Педагоги Центра обучали ребят распознавать «дорожные ловушки» и предоставили им возможность пройти мини-трассу с препятствиями на веломобилях.

Мероприятие оставило яркие впечатления у ребят. Дети с энтузиазмом включились в обучающий процесс и отметили, что узнали много нового и полезного.

В завершение встречи участникам вручили информационные памятки и призвали строго соблюдать правила безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

