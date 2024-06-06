Открыт прием заявок на XX Юбилейную премию в области экономики и финансов им. П.А. Столыпина

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Премия вручается с 2004 года, на протяжении многих лет, является одной из самых престижных отраслевых премий и призвана повышать авторитет российских производителей, статус топ-менеджмента компаний, создавать институты лидеров рынка, а самое главное – формировать имидж России как лидирующего производителя товаров и услуг на мировом рынке.

Премия проводится совместно с Советом ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, РСПП, отраслевыми ассоциациями.

Ежегодно Оргкомитет выбирает девиз и тематику Премии.

Тема 2024 года - Опережая время!

Россия - XXI век: прорывная трансформация, масштабная цифровизация, инновационные технологии.

Стать номинантом, презентовать свой проект, рассказать свою историю можно с 20 мая 2024 года по 20 сентября 2024 года. В течение сентября – начала октября Оргкомитет и Экспертный совет (жюри) Премии оценят поступившие заявки, сформируют список номинантов и определят финалистов. Торжественная церемония награждения состоится в Москве, о дате и месте проведения церемонии будет объявлено дополнительно.

В 2024 году Оргкомитет ввел новую номинацию: ВЫБОР ГОДА:

Победитель выбирается онлайн голосованием.

Подать заявку и ознакомиться подробнее с условиями проведения можно на официальном сайте Премии.