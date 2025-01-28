Открыт прием заявок на конкурс среди региональных СМИ на лучшее информационное освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов

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К участию в конкурсе на лучшее информационное освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов в средствах массовой информации приглашаются журналисты Самарской области.

Всероссийский конкурс на лучшее информационное освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов в средствах массовой информации — это мероприятие, направленное на выявление и поощрение журналистов, оперативно, достоверно и ярко освещающих вопросы деятельности Федеральной службы судебных приставов.

Региональный этап Всероссийского конкурса в 2025 году проводится в Самарской области до 30 сентября. До этой даты сотрудники средств массовой информации могут подать заявки и конкурсные работы по следующим номинациям:

«Лучший телесюжет»;

«Лучший радиосюжет»;

«Лучший материал в печатном издании»;

«Лучший материал в Интернет-СМИ»;

«Лучший фоторепортаж»;

«Лучший проект в социальных медиа».

Работы победителей регионального этапа Конкурса будут направлены в Федеральную службу судебных приставов (г. Москва) для участия во втором, финальном этапе Конкурса. Жюри отберут работы, всесторонне и объективно освещающие деятельность Федеральной службы судебных приставов.

Победителям первого регионального этапа Конкурса будут вручены благодарственные письма ГУФССП России по Самарской области. Победители второго федерального этапа Конкурса будут награждены Почетной грамотой ФССП России за оказание содействия Федеральной службе судебных приставов и вклад в укрепление взаимодействия ФССП России со СМИ и памятным подарком.

Конкурсные работы принимаются до 30 сентября 2025 года.

Положение о Конкурсе располагается на официальном сайте Главного управления ФССП России по Самарской области (http://r63.fssp.gov.ru) в разделе: О Главном управлении/ Иная деятельность, благотворительность/ Конкурсы и фестивали/ Всероссийский конкурс на лучшее информационное освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов в средствах массовой информации.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области