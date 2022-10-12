Я нашел ошибку
Главные новости:
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 
В Самарской области  бывший заведующий складом обвиняется в растрате
В Тольятти вандалы уничтожили коллекцию концептов АвтоВАЗа
В Тольятти вандалы уничтожили коллекцию концептов АвтоВАЗа
В Самарской области еще 628 человек заболели коронавирусом за сутки
В Самарской области еще 628 человек заболели коронавирусом за сутки
В Тольятти за год в два раза выросло число самозанятых
В Тольятти за год в два раза выросло число самозанятых
FAW намерен поставлять в Россию подержанные автомобили
FAW намерен поставлять в Россию подержанные автомобили
Подлежащие мобилизации могут сами пройти медкомиссию
Подлежащие мобилизации могут сами пройти медкомиссию
Спортсмены 63 региона приняли участие в международных соревнованиях по тхэквондо
Спортсмены 63 региона приняли участие в международных соревнованиях по тхэквондо
LADA Niva вновь стала доступна с кондиционером и подогревом сидений
LADA Niva вновь стала доступна с кондиционером и подогревом сидений
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.68
1.37
EUR 62.35
1.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
В Тольятти в очередной раз пройдут всероссийские соревнований по каратэ "Кубок Дружбы"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Открылся Форум креативных территорий и Всемирный конгресс традиционной игрушки

12 октября 2022 12:23
129
открылся Форум креативных территорий и Всемирный конгресс традиционной игрушки

11 октября 2022 года в Нижнем Новгороде при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Правительства Нижегородской области открылся Форум креативных территорий и Всемирный конгресс традиционной игрушки. В мероприятии приняли участие Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, представители профильных министерств РФ, руководители крупнейших российских предприятий в сфере народных художественных промыслов (НХП), эксперты креативной и туристической индустрии.

Поддержка НХП в регионах округа – это часть комплексного подхода к развитию Приволжских территорий, в том числе через призму туристического потенциала, культурного многообразия и межрегиональных маршрутов с использованием речного судоходства.

По словам Игоря Комарова, примером такой работы может быть программа «Великий Волжский путь», которая будет включать мероприятия по модернизации транспортной инфраструктуры, развитию туризма и улучшению экологической ситуации в бассейне Волги. Напомним, на Петербургском экономическом форуме в июне Ростуризм, Самарская область и еще 4 региона Приволжского Федерального Округа подписали соглашение о развитии проекта «Великий Волжский путь». Соглашение о сотрудничестве направлено на развитие внутреннего туризма на территории Российской Федерации, активизацию пассажирских туристических перевозок по реке Волге, что позволит обеспечить жителей и гостей Поволжья удобным водным транспортным маршрутом, а также увеличить поток туристов в субъекты Приволжского федерального округа.

Помимо продвижения единого бренда «Великий Волжский путь» на территории Самарской области продолжается работа по развитию перевозок внутренним водным транспортом. В 2022 году на скоростных судах «Валдай 45Р» запущено 2 маршрута «Самара-Ширяево» и «Самара-Винновка». Маршрут до села Ширяево является одним из приоритетных в концепции развития туристической привлекательности Самарского региона. Добраться сюда можно и на автомобиле, но самый популярный маршрут все-таки пролегает по Волге. В прошлом году с. Ширяево включили в перечень «Самых красивых деревень и городков России», и была принята концепция благоустройства и развития села Ширяево, реализация которой находится на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ширяево – самое популярное село у туристов на Средней Волге, по итогам 2021 года его посетило более 39 000 человек. И дело не только в его расположении – между двух Жигулевских гор, Монастырской и Поповой, на самом краешке Самарской Луки, но также в его истории и самобытности. На территории села ежегодно проводятся разноформатные мероприятия: «Жигулевская вишня», «Репин навсегда», эко-арт фестиваль «Чистый Репин», традиционно в День России 12 июня в историко-музейном комплексе в с. Ширяево проходит фестиваль «Колыбель ремесел». В программе фестиваля традиционно включаются тематические экскурсии, мини-ярмарки, выставки, мастер-классы и авторские показы мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов из Самарской области.

Многочисленные национальные традиции народов самарского края сохранили до сорока видов декоративно-прикладного творчества: изготовление ковров и гобеленов, плетение макраме, кружевоплетение; золотое шитье; резьба по дереву; художественная обработка металла; изготовление керамической посуды и игрушек и т.д.
В последние годы в Самарской области создаются максимальные условия для самореализации, в том числе творческих людей. В частности, с целью поддержки сферы по инициативе Дмитрия Азарова был разработан и в сентябре 2021 года принят региональный закон о развитии креативных индустрий в Самарской области. По мнению главы региона, кластер креативных индустрий - это дополнительный мощный стимул развития региона. Экономика, знания, социальная сфера в целом имеет возможность для развития там, где живут люди. А для того, чтобы люди хотели жить в том или ином регионе, они должны иметь возможность для самореализации, получать возможность делиться опытом и его перенимать, а также радовать творчеством окружающих.

Так, Самарская область традиционно является лидером по количеству поданных заявок на конкурсы на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. В значительной степени высокая результативность самарских проектов стала возможной благодаря работе экспертного совета при министерстве культуры Самарской области по оценке заявок, направляемых в различные фонды, который был создан в прошлом году по инициативе Губернатора.

Увеличивается и количество площадок, которые могут принимать резидентов различных творческих индустрий. Так в сентябре начал работу масштабный проект – креативный кластер «Центр труда и отдыха «Станкозавод». На его территории может происходить все – от научных конференций до кинопросмотров. За основу развития пространства взято понятие «третье место» – это то, куда каждый человек ходит помимо дома и работы. В «Центре труда и отдыха «Станкозавод» можно отдохнуть, встретиться с друзьями, найти новые знакомства, полюбоваться архитектурой, приобщиться к искусству.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
12 октября 2022  12:41
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
263
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
11 октября 2022  13:48
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
422
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
11 октября 2022  11:48
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
383
В Самарской области растет число занятых в сфере малого и среднего бизнеса
11 октября 2022  11:26
В Самарской области растет число занятых в сфере малого и среднего бизнеса
410
Дмитрий Азаров нацелил глав муниципалитетов на системную работу по созданию социальных паспортов военнослужащих
10 октября 2022  22:45
Дмитрий Азаров нацелил глав муниципалитетов на системную работу по созданию социальных паспортов военнослужащих
654
Весь список