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11 октября 2022 года в Нижнем Новгороде при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Правительства Нижегородской области открылся Форум креативных территорий и Всемирный конгресс традиционной игрушки. В мероприятии приняли участие Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, представители профильных министерств РФ, руководители крупнейших российских предприятий в сфере народных художественных промыслов (НХП), эксперты креативной и туристической индустрии.



Поддержка НХП в регионах округа – это часть комплексного подхода к развитию Приволжских территорий, в том числе через призму туристического потенциала, культурного многообразия и межрегиональных маршрутов с использованием речного судоходства.



По словам Игоря Комарова, примером такой работы может быть программа «Великий Волжский путь», которая будет включать мероприятия по модернизации транспортной инфраструктуры, развитию туризма и улучшению экологической ситуации в бассейне Волги. Напомним, на Петербургском экономическом форуме в июне Ростуризм, Самарская область и еще 4 региона Приволжского Федерального Округа подписали соглашение о развитии проекта «Великий Волжский путь». Соглашение о сотрудничестве направлено на развитие внутреннего туризма на территории Российской Федерации, активизацию пассажирских туристических перевозок по реке Волге, что позволит обеспечить жителей и гостей Поволжья удобным водным транспортным маршрутом, а также увеличить поток туристов в субъекты Приволжского федерального округа.



Помимо продвижения единого бренда «Великий Волжский путь» на территории Самарской области продолжается работа по развитию перевозок внутренним водным транспортом. В 2022 году на скоростных судах «Валдай 45Р» запущено 2 маршрута «Самара-Ширяево» и «Самара-Винновка». Маршрут до села Ширяево является одним из приоритетных в концепции развития туристической привлекательности Самарского региона. Добраться сюда можно и на автомобиле, но самый популярный маршрут все-таки пролегает по Волге. В прошлом году с. Ширяево включили в перечень «Самых красивых деревень и городков России», и была принята концепция благоустройства и развития села Ширяево, реализация которой находится на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ширяево – самое популярное село у туристов на Средней Волге, по итогам 2021 года его посетило более 39 000 человек. И дело не только в его расположении – между двух Жигулевских гор, Монастырской и Поповой, на самом краешке Самарской Луки, но также в его истории и самобытности. На территории села ежегодно проводятся разноформатные мероприятия: «Жигулевская вишня», «Репин навсегда», эко-арт фестиваль «Чистый Репин», традиционно в День России 12 июня в историко-музейном комплексе в с. Ширяево проходит фестиваль «Колыбель ремесел». В программе фестиваля традиционно включаются тематические экскурсии, мини-ярмарки, выставки, мастер-классы и авторские показы мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов из Самарской области.



Многочисленные национальные традиции народов самарского края сохранили до сорока видов декоративно-прикладного творчества: изготовление ковров и гобеленов, плетение макраме, кружевоплетение; золотое шитье; резьба по дереву; художественная обработка металла; изготовление керамической посуды и игрушек и т.д.

В последние годы в Самарской области создаются максимальные условия для самореализации, в том числе творческих людей. В частности, с целью поддержки сферы по инициативе Дмитрия Азарова был разработан и в сентябре 2021 года принят региональный закон о развитии креативных индустрий в Самарской области. По мнению главы региона, кластер креативных индустрий - это дополнительный мощный стимул развития региона. Экономика, знания, социальная сфера в целом имеет возможность для развития там, где живут люди. А для того, чтобы люди хотели жить в том или ином регионе, они должны иметь возможность для самореализации, получать возможность делиться опытом и его перенимать, а также радовать творчеством окружающих.



Так, Самарская область традиционно является лидером по количеству поданных заявок на конкурсы на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. В значительной степени высокая результативность самарских проектов стала возможной благодаря работе экспертного совета при министерстве культуры Самарской области по оценке заявок, направляемых в различные фонды, который был создан в прошлом году по инициативе Губернатора.



Увеличивается и количество площадок, которые могут принимать резидентов различных творческих индустрий. Так в сентябре начал работу масштабный проект – креативный кластер «Центр труда и отдыха «Станкозавод». На его территории может происходить все – от научных конференций до кинопросмотров. За основу развития пространства взято понятие «третье место» – это то, куда каждый человек ходит помимо дома и работы. В «Центре труда и отдыха «Станкозавод» можно отдохнуть, встретиться с друзьями, найти новые знакомства, полюбоваться архитектурой, приобщиться к искусству.