Отделение СФР по Самарской области сократило сроки рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом

С июля 2025 года процесс рассмотрения заявлений на распоряжение средствами материнского капитала был оптимизирован. Теперь обработка документов осуществляется в два раза быстрее — в течение 5 рабочих дней с даты их приема.

В случае приостановления срока рассмотрения заявления в связи с поступлением неполного комплекта документов решение будет принято в течение 12 рабочих дней вместо 20.

«Благодаря новым сокращенным срокам обработки заявлений родители смогут быстрее получить доступ к сертификату на маткапитал и распорядиться его средствами по нужным направлениям», — отметила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Сразу после рождения малыша средствами сертификата можно погасить ипотечный кредит или оплатить первоначальный взнос, оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала на ребенка до достижения им возраста трех лет, оплатить детский сад или направить их на приобретение товаров и услуг, необходимых для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью. Во всех иных случаях нужно подождать, пока ребенку, в связи с рождением которого оформлен сертификат, не исполнится три года.

С 1 февраля 2025 года сумма материнского капитала на первого ребенка составляет 690 266,95 рублей. При рождении второго малыша семья, которой ранее уже был оформлен сертификат, дополнительно получит 221 895,14 рублей. Если семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго, третьего и последующих детей размер маткапитала составит 912 162,09 рубля.

Сертификат на материнский капитал в связи с рождением ребенка оформляется беззаявительно на основании сведений из органов ЗАГС. Чтобы распорядиться его средствами, родителям необходимо подать заявление. Сделать это можно в клиентской службе Отделения СФР по Самарской области, в МФЦ или через портал Госуслуг.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.