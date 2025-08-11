Отделение СФР по Самарской области сократило сроки рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом

Я нашел ошибку
Главные новости:
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest,
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.78
0.4
EUR 92.88
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Отделение СФР по Самарской области сократило сроки рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом

11 августа 2025 09:46
139
Отделение СФР по Самарской области сократило сроки рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом

С июля 2025 года процесс рассмотрения заявлений на распоряжение средствами материнского капитала был оптимизирован. Теперь обработка документов осуществляется в два раза быстрее — в течение 5 рабочих дней с даты их приема.

В случае приостановления срока рассмотрения заявления в связи с поступлением неполного комплекта документов решение будет принято в течение 12 рабочих дней вместо 20. 

«Благодаря новым сокращенным срокам обработки заявлений родители смогут быстрее получить доступ к сертификату на маткапитал и распорядиться его средствами по нужным направлениям», — отметила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Сразу после рождения малыша средствами сертификата можно погасить ипотечный кредит или оплатить первоначальный взнос, оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала на ребенка до достижения им возраста трех лет, оплатить детский сад или направить их на приобретение товаров и услуг, необходимых для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью. Во всех иных случаях нужно подождать, пока ребенку, в связи с рождением которого оформлен сертификат, не исполнится три года.

С 1 февраля 2025 года сумма материнского капитала на первого ребенка составляет 690 266,95 рублей. При рождении второго малыша семья, которой ранее уже был оформлен сертификат, дополнительно получит 221 895,14 рублей. Если семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго, третьего и последующих детей размер маткапитала составит 912 162,09 рубля.

Сертификат на материнский капитал в связи с рождением ребенка оформляется беззаявительно на основании сведений из органов ЗАГС. Чтобы распорядиться его средствами, родителям необходимо подать заявление. Сделать это можно в клиентской службе Отделения СФР по Самарской области, в МФЦ или через портал Госуслуг.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
11 августа 2025  11:17
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
151
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
11 августа 2025  11:00
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
143
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025  13:27
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
500
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
10 августа 2025  13:18
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
412
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
9 августа 2025  14:58
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
1393
Весь список