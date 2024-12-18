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Отделение СФР по Самарской области назначит надбавки за уход к пенсиям 80-летних граждан и лиц с инвалидностью I группы

18 декабря 2024 11:49
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Отделение СФР по Самарской области назначит надбавки за уход к пенсиям 80-летних граждан и лиц с инвалидностью I группы

Со следующего года в России будет преобразован институт компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. С 1 января 2025 года Отделение СФР по Самарской области установит надбавки к пенсиям этим гражданам в размере 1200 рублей. Надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией. Таким образом, при сохранении самой меры поддержки будет реализована задача по ежегодному повышению данной выплаты.

Сегодня выплаты в размере 1200 рублей получают люди, которые ухаживают за инвалидами I группы или пенсионерами, достигшими возраста 80 лет. Выплаты назначаются по заявлению того, кто ухаживает, при наличии письменного подтверждения от того, за кем ухаживают. Деньги начисляются вместе с пенсией человека, за которым осуществляется уход.

Со следующего года компенсации по таким правилам назначаться и выплачиваться перестанут. Вместо этого ОСФР по Самарской области автоматически назначит надбавки в размере 1200 рублей к пенсиям всех граждан, которые являются инвалидами I группы или достигли возраста 80 лет. Самим пенсионерам никуда обращаться для этого не потребуется. Предоставлять сведения о человеке, который ухаживает за таким пенсионером, будет не нужно.

Аналогичным образом будет преобразована выплата в размере 1200 рублей по уходу, осуществляемому иными лицами,  за инвалидом с детства I группы (за исключением родителей и попечителей, осуществляющих уход за инвалидами с детства I группы). Напомним, эта выплата предназначена ухаживающим неработающим трудоспособным гражданам, кроме родителей. С 1 января 2025 года она будет включена в состав пенсии инвалида с детства I группы в качестве надбавки на уход. Выплаты в размере 10 тысяч рублей родителям и опекунам, ухаживающим за инвалидами с детства I группы, установленные до 1 января 2025 года, будут сохранены, изменения их не затрагивают, а в отношении детей с инвалидностью сохраняется прежний порядок предоставления таких выплат в размере 10 тысяч рублей.

С 1 января 2025 года региональное Отделение СФР оформит надбавки за уход к той пенсии, которую получает гражданин, требующий ухода — к страховой или к пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в том числе социальной). Сумма в 1200 рублей будет добавлена к фиксированной выплате к страховой пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Если человек получает две пенсии, то ОСФР по Самарской области назначит доплату к одной из них. Надбавки будут индексироваться вместе с пенсиями, в те же сроки и в том же порядке, что и пенсии. Выплаты для тех, кто ухаживает за престарелыми гражданами, которые нуждаются в постороннем уходе, будут продолжены до окончания периодов, на которые они назначены. Со следующего года новые выплаты для этой категории назначаться не будут.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30). Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения фонда в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram.

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