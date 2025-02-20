Отдел государственного контроля Управления Росгвардии по Самарской области признан лучшим в стране

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Отдел осуществляет надзор за обеспечением безопасности 100 критически важных для региона объектов топливно-энергетического комплекса, которые в том числе снабжают организации и граждан теплом и электричеством, занимаются переработкой, хранением и транспортировкой нефтепродуктов. В прошлом году сотрудники Росгвардии выявили на объектах ТЭК 47 нарушений требований к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности.



Кроме того, росгвардейцы контролируют деятельность 16 подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. Эти структуры непосредственно обеспечивают безопасность на объектах транспорта, нефтепереработки, и в других важных сферах жизнедеятельности.



В Москве состоялось подведение итогов служебной деятельности подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы территориальных органов ведомства. По итогам работы за 2024 год отдел государственного контроля Управления Росгвардии по Самарской области занял первое место в России. Подразделению вручили кубок и благодарственное письмо за подписью заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – начальника Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.