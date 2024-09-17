От Самарской области подано 170 заявок на грантовый конкурс Президентского Фонда культурных инициатив

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Президентский фонд культурных инициатив завершил прием заявок на первый грантовый конкурс 2025 года. В рамках 1 конкурса 2025 года от Самарской области было подано более 170 заявок. В числе поданных заявок лидируют проекты креативных индустрий, на втором месте расположились фестивали, премии, форумы, замыкают тройку лидеров образовательные и наставнические проекты в области культуры.



Авторы проектов, претендующие на грантовую поддержку своих творческих идей, не только прошли обучение на площадке Ресурсного центра общественных инициатив Самарской области, но и получили индивидуальные консультации. Грамотно «упаковать» креатив в заявки эксперты Ресурсного центра помогли представителям бюджетных учреждений культуры и образования, а также НКО. Будущие грантополучатели учились избегать типичных ошибок, грамотно составлять финансовый план, верно определять целевую аудиторию и задачи проекта.



«Основная часть заявочной кампании проходила в финальный месяц лета, период отпусков у многих, однако творческие команды активно подошли к оформлению заявок. Они получали консультации в нашем контактном центре, находили ответы в социальных сетях и в обучающих видео, участвовали в выездных мероприятиях проектных офисов фонда. В этой заявочной кампании благодаря их работе образовательные семинары, практикумы и индивидуальные консультации состоялись в муниципальных округах разных регионов. В конце декабря будет объявлен список победителей конкурса, где будут представлены яркие проекты, поданные в девяти тематических направлениях», — отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.



За три года работы Президентского фонда культурных инициатив свыше 160 тысяч творческих команда зарегистрировали личные кабинеты на сайте фондкультурныхинициатив.рф. По результатам 12 завершенных конкурсов Президентским фондом культурных инициатив поддержан 8391 проект на общую сумму более 31 млрд руб. Проекты подаются и реализуются во всех 89 регионах страны. Самарская область – один из лидеров по количеству победных заявок в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, стабильно входит в пятерку лидирующих регионов – как по числу поданных заявок, так и по объему привлеченных в область средств. От губернии на 12 конкурсов фонда (с 2021 по июнь 2024 годы) было подано 1565 заявок.

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