От планов построить крематорий в Самаре власти города не отказались

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О планах по строительству крематория для города, в интервью 63.RU рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

— Крематорий Самаре точно нужен, его услуги востребованы, — сообщил Владислав Зотов.

Новую площадку для крематория ищут ни один год, но окончательный выбор пока не сделан.

Обсуждается возведение крематория в Волжском районе. Он будет построен на площадке, рядом с которой нет жилых домов.

Фото из открытых источников