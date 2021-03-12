От планов построить крематорий в Самаре власти города не отказались

О планах по строительству крематория для города, в интервью 63.RU рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.
— Крематорий Самаре точно нужен, его услуги востребованы, — сообщил Владислав Зотов.
Новую площадку для крематория ищут ни один год, но окончательный выбор пока не сделан.
Обсуждается возведение крематория в Волжском районе. Он будет построен на площадке, рядом с которой нет жилых домов.
Фото из открытых источников
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