«От Дня знаний ко Дню грамотности»: в СОУНБ открылась книжная выставка, посвящённая русскому языку

«От Дня знаний ко Дню грамотности» – такое название получила новая книжная выставка, открывшаяся в Самарской областной универсальной научной библиотеке и посвящённая тому, как можно совершенствовать грамотность.

Материалы экспозиции будут интересны и тем, кто давно занимается изучением русского языка, и тем, кто только начинает делать первые шаги в этом направлении.

Первый день сентября, знаменующий старт учебного года, известен и как День знаний. Этот праздник играет важнейшую роль в жизни школьников, учителей и студентов, ведь он открывает двери в мир новых знаний и интеллектуальных достижений. Однако, помимо этого замечательного праздника, в начале сентября есть ещё один, посвящённый учебе, – это День грамотности, который отмечают 8 сентября люди во многих странах мира, и в том числе в России.

На книжной выставке «От Дня знаний ко Дню грамотности» представлены издания, которые помогут лучше понять правила русского языка: например, «Абсолютная грамотность» Александра Мурашова или практический курс Натальи Романовой «Идеальная грамотность». Пригодятся книги из выставки родителям, бабушкам и дедушкам, которые учат грамоте своих детей и внуков: особенно востребованы здесь будут, к примеру, такие пособия, как «Буду говорить, читать, писать правильно» Галины Глинки и «Грамоте учиться – всегда пригодится» Розы Чауриной.

Выставка продолжит свою работу до конца 2025 года.

Вход свободный. 6+

Фото: минкульт СО