Осужденный, отбывающий наказания в исправительной колонии №3 стал победителем всероссийских соревнований по шахматам

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Прошел VI Всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступили Федеральная служба исполнения наказаний России и Федерация шахмат России.



В соревнованиях приняли участие 84 шахматиста. Мероприятие проходило по швейцарской системе в 6 туров с компьютерной жеребьёвкой. Контроль игры – 10 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 5 секунд на каждый ход.



В напряженной борьбе первое место занял осужденный, отбывающий наказание в Самарской области, в исправительной колонии №3. Теперь ему принадлежит титул двукратного чемпиона данных соревнований.



"Возможность участия в подобных мероприятиях осужденных очень важна, поскольку они благотворно влияют на процесс ресоциализации осужденных, способствуют развитию логического мышления и мотивируют стремиться к новым достижениям", - рассказал начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области