Осужденные приступили к занятиям в образовательном учреждении №117 ФСИН СО

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В этом образовательном учреждении осужденные получают рабочие профессии. Всего в 2023/2024 учебном году планируется обучение 32 профессиям. Все эти специальности востребованы на рынке труда Самарской области и других регионов



Среди них – сварщик (ручной и частично механизированной сварки), машинист (кочегар) котельной, слесарь-ремонтник, маляр, штукатур, швея, пекарь, повар, парикмахер и другие.



Намечено, что в 2023/2024 учебном году рабочие профессии получат более 1600 осужденных. Таким образом, выполняется указание руководства уголовно-исполнительной системы, что каждый осужденный после отбытия наказания должен выйти на свободу с рабочей специальностью. В конечном итоге, реализация этого требования положительно сказывается на морально-психологическом климате в исправительных учреждениях и помогает в социальной реабилитации осужденных после отбытия наказания, сообщает пресс-служба УФСИН по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН по Самарской области