Осторожно, дождь: ГИБДД ССО рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах

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Госавтоинспекция Самарской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях.



В настоящее время на территории региона отмечается ухудшение погодных условий, осадки в виде дождя.



Госавтоинспекция призывает водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством.



Следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Автомобилистам рекомендуется при движении в условиях выпадения осадков выбирать скорость в зависимости от состояния проезжей части.



Пешеходам крайне важно переходить проезжую часть в установленных местах и только на разрешающий сигнал светофора, не торопиться и быть внимательными. Также, при переходе дороги, следует исключить факты разговоров по телефону и использование наушников. При движении в темное время суток использовать световозвращающие элементы.



Автоинспекторами проводится регулярный мониторинг дорожной обстановки. Личный состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.

Фото предоставлено ГУ МВД Самарской области