Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок на интернет - платформах

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Самарчанка - работник автохозяйства, познакомилась в сети интернет с женщиной, которая рассказала, что давно и успешно занимается вложением денег в различные инвестиционные проекты и таким образом имеет хороший дополнительный доход.

Женщина решила подзаработать и внесла стартовый капитал. После чего получила небольшие дивиденды.

Поверив неизвестной женщине, потерпевшая взяла кредит и перевела аферистке более 1 000 000 рублей, после чего неизвестная перестала выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.