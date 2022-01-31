Оставайтесь дома! Коронавирус снова становится самой обсуждаемой темой в соцсетях

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За период с 24 по 30 января 2022 года органы власти Самарской области взяли в работу 2678 сообщений жителей в соцсетях, 1500 сообщений поступило на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

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Очереди пациентов с температурой в поликлинике Новокуйбышевска ликвидируют с помощью открытия дополнительных кабинетов

Жители Новокуйбышевска сообщили в соцсетях, что в местной поликлинике наблюдается большой наплыв пациентов.

«Очереди людей, пришедших на фильтр, растянулись на 3 этажа. Пациенты с температурой, чтобы открыть больничный, ждут по нескольку часов, чтобы попасть на прием к врачу», - сообщили граждане в соцсетях в прошлый понедельник.

ЦУР Самарской области направил эти сигналы в Минздрав региона и администрацию Новокуйбышевска. Для нормализации ситуации было принято совместное решение открыть в поликлинике на улице Островского дополнительные кабинеты для приема пациентов с температурой и признаками ОРВИ. В пиковые часы будут работать до шести кабинетов, сообщили в мэрии. Для этого в помощь терапевтам привлекут врачей других специальностей, которые прошли курс профподготовки и ранее дежурили на приеме. В связи с распространением нового штамма коронавируса все ресурсы здравоохранения региона мобилизованы на оказание первичной помощи пациентам, в том числе, на дому.

Жители Самары высказывают беспокойство в социальных сетях, что узкие специалисты временно прекратили прием маленьких пациентов в поликлинике №1 на ул. Молодежной. По информации администрации медучреждения, учитывая высокую заболеваемость детей ОРВИ и новой короновирусной инфекцией, временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Все силы педиатрической службы направлены на оказание медицинской помощи заболевшим детям на дому. При этом сохранены плановые осмотры детей до года по вторникам, по предварительной записи. Напомним, что согласно новым рекомендациям федерального Министерства здравоохранения, при легком течении заболевания у детей и взрослых необходимо оставаться дома и вызвать врача, также можно обратиться на горячую линию по коронавирусу – 122.

После многочисленных жалоб жителей региона на долгий дозвон на горячую линию, которые ЦУР63 фиксировал в конце года, Минздрав Самарской области принял меры для сокращения времени дозвона. Благодаря привлечению волонтеров и открытию дополнительных филиалов единого контакт-центра в Самарской области, среднее время дозвона на линии «122» по вопросам коронавируса удалось сократить до 1 минуты 36 секунд, сообщают в ведомстве.

Жалобы на снег и сосульки

Сообщения в системе «Инцидент Менеджмент» подстегивают управляющие компании качественно выполнять свою работу. Около ста жалоб на неубранный снег и сосульки на крыше поступило в органы власти от жителей региона за прошлую неделю. Ситуацию по проблемным адресам оперативно берут на контроль муниципалитеты и Государственная жилищная инспекция. Вот несколько примеров такого взаимодействия.

Жители Самары сообщили, что требуется срочно почистить кровлю дома по адресу ул. Степана Разина, 45. «Дети в школу под этой снежной «шапкой» ходят», - написали граждане в соцсетях. Снег оперативно расчистили.

Администрация Волжского района быстро среагировала на просьбу жителей убрать сосульки с крыш домов и социальных объектов в поселке Петра Дубрава. Жители эмоционально написали: «Было бы здорово, чтобы не было вызова неотложки в поселке Петра Дубрава из-за упавших сосулек с крыш детских садов и домов».

В Жигулевске жители попросили власти воздействовать на управляющую компанию в части уборки сосулек с крыши на ул. Интернационалистов, д.36. Жители написали в соцсетях: «Свисают огромные сосульки, никто не чистит, из-за этого тает над балконом и течёт на балкон, просим принять меры». Крыша была расчищена силами управляющей компании.

Ботанический сад – центр притяжения жителей

Самарцы попросили в социальных сетях открыть Ботанический сад для зимних прогулок.

«Можно открыть зимой Ботанический сад? Единственное место в районе центрального автовокзала, где есть место для пеших прогулок и то зимой закрывается. Мамы с детьми, пенсионеры, многие жители Самары были бы Вам благодарны».

Данный вопрос обсудили на заседании Наблюдательного совета Самарского университета под председательством губернатора. Руководство региона и вуза обратили внимание на вопросы жителей в социальных сетях. «Почему единственный в областной столице Ботанический сад закрыт зимой? Почему отсутствует парковка для личных автомобилей, несмотря на транспортную доступность сада?». По мнению Дмитрия Азарова, сад должен стать местом притяжения горожан и туристов. Губернатор привел в пример ботанические сады Сочи и Крыма и предложил руководству Самарского университета рассмотреть возможность зонирования территории, продумать экскурсионные маршруты, создать активности для жителей – вне зависимости от времени года. Глава области поручил сформировать предложения по организации работы ботанического сада круглый год.

А кто жалуется

Исследование социологов ЦУР Самарской области показало, что чаще всего в социальных сетях вопросы, просьбы и жалобы оставляли люди от 25 до 34 лет, в основном это жители Самары и пользователи сети Instagram. 39% опрошенных жителей региона в 2021 году хотя бы один раз писали в соцсетях вопросы, комментарии или жалобы на работу органов власти; 56% – никогда не писали, 44% опрошенных получили ответ на свои обращения с официальных аккаунтов органов власти.

Первые в округе

По итогам 2021 года Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по количеству отработанных обращений граждан в системе ПОС (Платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»). Среди субъектов ПФО Самарская область заняла первую позицию, следом за ней идут Нижегородская область, Республика Татарстан и Пермский край. За 2021 год жителями Самарской области посредством виджета «Платформа обратной связи», размещенного на сайтах органов власти и Едином портале государственных и муниципальных услуг, было направлено более 206 тыс. сообщений. Больше всего обращений поступило по линии министерства здравоохранения Самарской области (более 170,3 тыс.): жителей интересовали вопросы вакцинации и лечения от новой коронавирусной инфекции. Вторым по популярности вопросом в ПОС были выплаты на детей от 3 до 7 лет (9,5 тыс.). Третью позицию занимают обращения граждан о качестве и ремонте автомобильных дорог (6,2 тыс.). В число популярных тем обращений жителей региона также попали дворы и территории общего пользования, многоквартирные дома, благоустройство, медицина, мусор и водоснабжение.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальных группах ЦУР 63: https://vk.com/tsur63, https://www.instagram.com/tsur63/. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте «Госуслуги» или мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальные сайты министерств и администрации муниципалитетов.