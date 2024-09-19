Опыт Выставки «Россия» будет использован в организации конгрессно-выставочной деятельности в Белоруссии

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В Минске состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве в области конгрессно-выставочной деятельности между российским АНО «Дирекция Выставки Достижений "Россия"» и белорусским республиканским унитарным предприятием «Национальный выставочный центр «БелЭкспо».

Документ подписали генеральный директор АНО «ДВД "Россия"» Наталья Виртоузова и директор «БелЭкспо» Сергей Баран. В соответствии с соглашением опыт проведения Международной выставки-форума «Россия» будет использоваться в мероприятиях «БелЭкспо». Кроме того, стороны договорились об обмене профессиональными знаниями и опытом в организации конгрессно-выставочной деятельности и культурных мероприятий.

Выставки и конгрессы способствуют развитию туризма, повышению уровня бизнес-активности и дают уникальную возможность для взаимодействия людей, обмена идеями, демонстрации продуктов и технологий, считает Наталья Виртуозова.

«Мы благодарим белорусскую сторону за приглашение к сотрудничеству. Поездка убедила нас в огромном потенциале будущего сотрудничества двух стран. И Россия, и Белоруссия могут принять намного больше гостей. Поэтому сейчас мы будем рассказывать и показывать друг о друге намного активнее. У нас впереди много совместных планов и проектов», — рассказала Наталья Виртоузова.

Она также пригласила участников церемонии посетить первое мероприятие Национального центра «Россия» — Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее».

«Мы благодарны нашим коллегам из Российской Федерации за то, что они готовы делиться бесценным опытом, полученным при проведении такого грандиозного мероприятия, как Международная выставка-форум "Россия". Это мероприятие сломало все стереотипы и перевернуло конгрессно-выставочную отрасль», — сказал Сергей Баран.

Международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года по Указу Президента. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. Ее посетили более 18,5 млн гостей, а сама Выставка вошла в десятку самых посещаемых мест мира.

1 июля 2024 года Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия Выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе.

Национальный центр "Россия" будет представлять достижения государства в различных отраслях экономики и культуры на ключевых международных мероприятиях, а опыт проведения Выставки будет использован в образовании. В связи с этим Правительству Российской Федерации и АНО «Дирекция Выставки Достижений "Россия"» поручено разработать стратегию работы на международных мероприятиях и подготовить просветительские материалы.

С 4 по 6 ноября в Национальном центре «Россия» пройдет Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее». Участниками симпозиума станут ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители органов власти. Вместе с Симпозиумом в Национальном центре «Россия» начнет свою работу выставка «Наследие для будущего». На ней будут представлены работы молодых художников — выпускников творческих вузов разных стран.

Республику Беларусь и Самарскую область связывают давние прочные отношения в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Беларусь – стратегически важный торгово-экономический партнер Самарской области, она занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров нашего региона.

На протяжении нескольких лет сотрудничество с Республикой Беларусь поступательно развивается, характеризуется активным двусторонним взаимодействием, многочисленными визитами и экономическими миссиями. Одним из наиболее перспективных направлений остается сотрудничество в промышленной и агропромышленной отрасли, в сфере науки и инноваций между Национальной академией наук Республики Беларусь и нашего Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».

Делегации Республики Беларусь активно участвуют в различных мероприятиях, проводимых на территории Самарской области, ежегодно становятся почетными гостями Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве (Самаре) – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Национальный выставочный центр «БелЭкспо»