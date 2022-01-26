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Опубликованы итоги конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»

26 января 2022 12:56
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Опубликованы итоги конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»

Опубликованы итоги конкурса общественных проектов по государственной программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 гг. (Губернаторский проект «СОдействие»). В конце 2021 года   конкурсная комиссия, состоящая из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, подвела итоги и определила победителей. Реализация общественно-значимых инициатив, признанных победителями по итогам конкурса, состоится в 2022 году.

Напомним, заявки на Губернаторский проект «СОдействие» принимались департаментом внутренней политики Самарской области до 1 ноября 2021 года. По решению комиссии из 174 проектов, поступивших на конкурс, допущены к реализации 96 социально-значимых инициатив населения Самарской области. Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета по 96 проектам составит 167,9 млн.руб.

Лидерами по количеству заявок от муниципального образования стали: 

- м.р. Ставропольский (26 шт.); 

- м.р. Похвистневский (15 шт.); 

- г.о. Тольятти (12 шт.); 

- ВГР Кировский г.о. Самара (10 шт.); 

- м.р. Безенчукский (8 шт.).

Согласно условиям конкурса, выдвигать инициативы могут население, общественные советы, территориальное общественное самоуправление, некоммерческие организации, представительный орган муниципального образования или глава муниципального образования (при обязательном обсуждении инициативы с жителями муниципального образования). 

Проект «СОдействие» направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета. Всего за период реализации программы на рассмотрение комиссии было представлено более 1400 общественных инициатив.

Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из направлений:

а) организация водоснабжения и (или) водоотведения;

б) дорожная деятельность;

в) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

г) сохранение объектов культурного наследия;

д) освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных водоемов и (или) объектов монументального искусства на территориях общего пользования, воспроизводство городских лесов, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм;

е) создание (восстановление) площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак;

ж) обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

з) создание (восстановление) объектов массового отдыха и (или) создание (восстановление) объектов сферы культуры муниципального образования;

и) создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;

к) участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов;

л) сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов;

н) содержание мест захоронения;

о) организация мероприятий по охране окружающей среды;

п) организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов.

Основным условием участия в Губернаторском проекте «СОдействие» является софинансирование проекта из трех источников: физические и (или) юридические лица, бюджет муниципального образования и областной бюджет.

Заявки на участие в Губернаторском проекте «СОдействие» принимаются два раза в год (с 1 сентября до 1 ноября и с 1 января до 1 марта).

С 1 января до 1 марта 2022 года осуществляется прием заявок на следующий конкурсный отбор. Реализация проектов-победителей конкурсного отбора будет осуществляться в 2022 году.

 

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