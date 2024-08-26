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Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
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Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре

26 августа 2024 14:02
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Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре

Программа доступна на сайте: http://volgafest.com

Любимый горожанами летний опен-эйр пройдет с 30 августа по 1 сентября на старой набережной (Красноармейский спуск). С 26 августа стартует специальная программа: маркеты еды и сувениров, ресторан и кинотеатр.
 
 Из года в год в рамках фестиваля органично сочетаются различные инструменты: современное искусство, дизайн, архитектура, музыка, мода, образовательные проекты. Главным же действующим лицом при этом остается Волга – крупнейшая река, мощнейший бренд, известный далеко за пределами России.
 

Тема фестиваля 2024 – Другие берега.
 Другие берега – это истории, которые несет в себе древняя Волга, это воздух странствий и открытий, это встречи и влюбленности, которые не украдет ветер. Другие берега – это не только дальние земли, но и собственные края, увиденные свежим взглядом.

Самарские музеи представят свои образовательные программы. На фестивале появится настоящий арт-квартал, который превратится в место для выставок, лекций, творческих занятий – прямо на пляже.

В этом году все желающие смогут записаться на авторские экскурсии, попасть в гости к интересным жителям Самары, послушать 2 аудиоспектакля, повествование которых ведется от лица речного трамвайчика, а также найти временные арт-объекты, созданные в рамках взаимодействия Третьяковки в Самаре и Московского музея современного искусства.

Ключевым спецпроектом станет «СОТВОРЕНИЕ ПРОРАНА» – масштабный проект-исследование. При помощи художников, архитекторов и местных жителей создан специальный маршрут с арт-объектами, ленд-арт инсталляциями и элементами навигации. Вы сможете взглянуть на остров, его природу, жителей и быт через призму истории и мифологии Прорана. Узнаете, чем остров вдохновил писателя Алексея Толстого и мецената Константина Головкина, прогуляетесь по местам, где по легенде жили черепахи, которых местные называли «жабами», и насладитесь уникальной номадической архитектурой.

Ключевыми участниками фестиваля станут гости с других берегов. В этом году Резиденции Волжских городов будут представлены выставками в морских контейнерах. Участниками фестиваля станут: Нижний Новгород, Казань, Саратов, Тольятти, Волгоград, Астрахань, а также мы рады приветствовать гостей с реки Угры – Никола-Ленивец.

В деловом клубе прямо на пляже пройдут дискуссии о развитии города и региона. В формировании контура будущих территорий помогут публичные лекции, воркшопы для горожан и исследования.
 Горожан порадует музыкальная программа, 17 групп со всей России погрузят самарскую набережную в самый актуальный микс жанров.

Фестиваль реализован при поддержке Правительства Самарской области.

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Теги: В центре внимания Мероприятия

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