Опубликован состав участников деловой программы РСД-2025

Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году на конкурс было подано больше 130 заявок.
В Самарском институте культуры прошел Всероссийский конкурс вокального искусства «Надежда»
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
Такой фестиваль впервые пройдет на «Солидарность Самара Арене».
Легенды сборной России дадут урок футбола самарским детям 
Премия выявляет лучшие регионы, города, практики и компании в сфере креативных индустрий, поощряя проекты, выдающихся деятелей, творцов и профессионалов, чьи прорывные достижения и личный вклад меняют креативный ландшафт России.
Стартовал приём заявок на V Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий
Спортсмены Самарской области выступят в финалах футбола глухих (юноши), футбола на электроколясках, футбола слепых и футбола ампутантов.
Самарские футболисты примут участие в финале Всероссийских соревнований «FONBET Стальная воля» в Сириусе
Потребление рыбы и морепродуктов гражданами РФ отстает от рекомендованной нормы
Потребление рыбы и морепродуктов гражданами РФ отстает от рекомендованной нормы
В группе риска - пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз.
Самарский врач-гериатр назвала 10 мер профилактики инсульта для людей пожилого возраста
Пациент выписан с минимальным неврологическим дефицитом: ходит, разговаривает, полностью себя обслуживает.
Самарские врачи спасли жизнь 17-летнему парню после тяжёлого инсульта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.82
0.84
EUR 92.94
0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Опубликован состав участников деловой программы РСД-2025

29 октября 2025 16:46
139
Главная тема Форума – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе».

На официальном сайте XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» (РСД), который пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября, опубликован состав спикеров деловой программы. Форум проводится в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации и правительства Самарской области. 

В этом году на площадке РСД соберутся представители государственных и региональных органов власти, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских спортивных федераций и иных организаций в области физической культуры и спорта, лидеры спортивного движения, бизнеса и СМИ, чтобы определить дальнейшие планы по развитию спортивной отрасли и обсудить ключевые вопросы и задачи в этой сфере. Председатель Организационного комитета Форума, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил, что в рамках проведения РСД подготовлена обширная программа мероприятий.

«Международный спортивный форум „Россия – спортивная держава“ в Самаре станет не только площадкой для обсуждения актуальных вопросов всестороннего развития спорта в стране, но и рабочим инструментом, направленным на решение и постановку новых задач для достижения национальных целей развития России. Представленная деловая программа отражает в себе приоритеты для дальнейшего успешного развития отрасли, налаживания диалога на международном уровне и укрепления позиций России в качестве спортивной державы», – отметил ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков.

Главная тема Форума – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе». Деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» охватывает ключевые темы развития не только российского спорта, но и спортивной отрасли в мире и включает более 30 деловых мероприятий и более 70 спикеров и модераторов дискуссий.

В числе участников РСД-2025: генеральный директор главного управления по спорту Королевства Бахрейн Абдулрахман Садик Аскар; Министр спорта Боливарианской Республики Венесуэла Франклин Амилка Кардильо Ромеро; президент федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин; председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков; член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам, трехкратный чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин; президент Kunlun Red Star Beijing Hockey Club Ван Синъи; советский и российский путешественник Федор Конюхов.

Основные треки программы посвящены международному сотрудничеству в сфере спорта, развитию государственно-частного партнерства и внедрению новейших технологий, роли медиа в популяризации спорта и здорового образа жизни, а также дальнейшему развитию адаптивного спорта и доступности детско-юношеского спорта.

Российская Премьер-лига представит стратегию своего развития до 2030 года. В сессии «Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030» примут участие президент РПЛ Александр Алаев, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев, заместитель председателя правления, исполнительный директор футбольного клуба «Зенит» Максим Погорелов и генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Владимир Леонченко.

Среди центральных событий Форума – открытый урок «Фиджитал-спорт: будущее, которое наступило сегодня»; первая встреча министров спорта стран Диалога по сотрудничеству в Азии; совместное заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России и комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Такой фестиваль впервые пройдет на «Солидарность Самара Арене».
29 октября 2025, 18:44
Легенды сборной России дадут урок футбола самарским детям 
Такой фестиваль впервые пройдет на «Солидарность Самара Арене». Общество
24
Спортсмены Самарской области выступят в финалах футбола глухих (юноши), футбола на электроколясках, футбола слепых и футбола ампутантов.
29 октября 2025, 18:27
Самарские футболисты примут участие в финале Всероссийских соревнований «FONBET Стальная воля» в Сириусе
Спортсмены Самарской области выступят в финалах футбола глухих (юноши), футбола на электроколясках, футбола слепых и футбола ампутантов. Спорт
35
В группе риска - пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз.
29 октября 2025, 17:55
Самарский врач-гериатр назвала 10 мер профилактики инсульта для людей пожилого возраста
В группе риска - пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз. Здравоохранение
90
В центре внимания
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
29 октября 2025  12:40
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
221
в правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
29 октября 2025  12:25
В правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
299
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
394
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
1247
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
395
Весь список