Опубликован график работы почты в Самарской области в майские праздники

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1-е и 9-е числа станут выходными для всех отделений.

В майские праздники почтовые отделения Самарской области изменят график работы. 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений в 63-м регионе.

8 мая почтовые отделения будут работать по сокращенному графику и закроются на 1 час раньше. С 2 по 7 мая почтовые отделения будут работать в обычном режиме, пишет 63.ру.

— В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ, — говорится в сообщении «Почты России».