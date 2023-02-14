Опрос: россияне рассказали о своих тайных гастрономических предпочтениях

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Около половины опрошенных россиян признались, что не представляют свое меню без сладкого, а среди необычных гастрономических предпочтений жителей страны оказались арбуз с майонезом, молоко с селедкой и конфеты с красной рыбой. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет» и исследовательского агентства «Русопрос», поступившие в редакцию «Известий» 14 февраля.

По результатам опроса, 47% респондентов не готовы отказаться от шоколада и конфет. Также у россиян популярны мороженое, торты, пирожные, фастфуд и чипсы (от 25 до 28% у каждой категории продуктов). При этом менее 10% россиян не хотели бы расставаться с попкорном, сухариками и лапшой быстрого приготовления.

Аналитики выяснили, что 53% россиян не готовы расстаться с чаем и кофе, а вот сладкие напитки (сок, газировка, квас) предпочитают только 20% жителей страны.

Как показало исследование, россияне покупают лакомства от одного до нескольких раз в неделю и тратят на них от 1 тыс. до 3 тыс. рублей в месяц. Дороже всего обходится фастфуд — около 3,5 тыс. рублей.

В ходе опроса у россиян также спросили про любимые вкусовые предпочтения, которые они скрывают от окружающих. К ним относятся нестандартные сочетания в еде, например сладкое с соленым. В числе необычных пристрастий оказались конфеты с томатным соком или красной копченой рыбой, арбуз с кофе или майонезом, колбаса с вареньем и молочной кашей, молоко с селедкой, мед с помидорами, а также мороженое с картошкой фри или чипсами с вареньем.

Фото: ru.freepik.com

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