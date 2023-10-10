Определены победители Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2023»

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В Краснодарском крае объявили имена победителей Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2023».



Конкурс проводился Министерством просвещения Российской Федерации совместно с МВД России при поддержке заинтересованных ведомств и организаций. Масштабное мероприятие собрало более 350 участников – ЮИДовцев из всех регионов страны, победивших на региональных этапах конкурса и объединенных в команды по четыре человека. Самарскую область на конкурсе представляла команда, занявшая первое место в областном конкурсе "Безопасное колесо" МБОУ Школы N 58 г.о. Тольятти.



Участникам предстояла борьба в личном и командном зачетах. ЮИДовцы со всей страны в течение пяти дней соревновались в знании Правил дорожного движения и оказании первой помощи пострадавшим, демонстрировали навыки безопасного вождения велосипеда в автогородке и на специально оборудованной площадке. В составе команд ЮИДовцы сдали теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге и приняли участие в творческом конкурсе.



Ребята из Самарской области заняли 2 место в знании "Правил дорожного движения" и 9 место "Знание основ безопасного поведения".



По результатам всех конкурсов в общем командном зачете наша команда вошла в десятку победителей и заняла 10 место.



Почетные гости вручили призы победителям и лауреатам конкурса, выразив уверенность, что каждый из участников приложил максимум усилий, проявил все свои знания, навыки, таланты и возможности. Всероссийский конкурс «Безопасное колесо» является знаковым событием в деятельности отрядов юных инспекторов движения, а победа в нем становится серьезным стимулом к активному изучению правил дорожной безопасности. Почетные гости еще раз акцентировали внимание на важности дальнейшего развития в стране отрядов юных инспекторов движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.