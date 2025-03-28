Определены победители конкурса «Народный бюджет Самарской области»

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Государственная программа «Народный бюджет Самарской области» направлена на поддержку инициатив жителей региона по обустройству общественных пространств и дворовых территорий.

Всего на рассмотрение конкурсной комиссии к реализации в 2025 году поступил

381 общественный проект и 28 мероприятий по поддержке решений о самообложении граждан.

По итогам первого конкурсного отбора общественных проектов победителем конкурса признан 51 проект.

На второй конкурсный отбор в период с 9 января по 5 февраля 2025 года в конкурсную комиссию поступило 277 общественных проектов.

Заседание конкурсной комиссии по определению победителей второго конкурсного отбора общественных проектов и конкурсного отбора мероприятий по поддержке решений о самообложении граждан состоялось 28 марта 2025 года.

Решением конкурсной комиссии в соответствии с критериями конкурсного отбора признаны победителями 213 общественных проектов и 19 мероприятий по поддержке решений о самообложении граждан.

С инициативой участия в программе могут выступить: жители Самарской области (обратившись в администрацию муниципального образования, на территории которого планируется реализация объекта), органы территориального общественного самоуправления, некоммерческие организации, представительный орган муниципального образования или глава муниципального образования.

Выдвинуть инициативу можно по направлениям:

водоснабжение и (или) водоотведение;

дорожная деятельность (дороги, тротуары, парковки, проезды, разворотные площадки и другое) и (или) пешеходные дорожки и (или) мосты;

пожарная безопасность;

объекты сферы культуры;

объекты монументального искусства и (или) культурного наследия;

освещение;

озеленение;

охрана окружающей среды;

городские леса и (или) леса особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов;

фонтаны и (или) декоративные водоемы;

малые архитектурные формы;

площадки для игр детей и (или) отдыха взрослых;

площадки для выгула и (или) дрессировки собак;

объекты развития физической культуры и (или) массового спорта;

объекты массового отдыха, в том числе на водных объектах общего пользования;

объекты туристической инфраструктуры;

народные художественные промыслы;

места захоронения;

площадки и (или) контейнеры для сбора твердых коммунальных и (или) бытовых и (или) крупных негабаритных отходов.

Всего в 2025 году по программе «Народный бюджет Самарской области» будет реализовано 283 инициативы населения. Победители конкурса получат софинансирование проектов из областного бюджета на реализацию общественных инициатив в размере до 92% от стоимости проектов.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с 1 января 2025 года на территории региона действует программа «Народный бюджет Самарской области». Программа является преемником государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области».

Подробная информация о направлениях программы, условиях участия и формах поддержки размещена на сайте Правительства Самарской области:

https://www.samregion.ru/open_government/narodnyj-byudzhet-samarskoj-oblasti/