Определены победители конкурса «Народный бюджет Самарской области»

Государственная программа «Народный бюджет Самарской области» направлена на поддержку инициатив жителей региона по обустройству общественных пространств и дворовых территорий.
Всего на рассмотрение конкурсной комиссии к реализации в 2025 году поступил
381 общественный проект и 28 мероприятий по поддержке решений о самообложении граждан.
По итогам первого конкурсного отбора общественных проектов победителем конкурса признан 51 проект.
На второй конкурсный отбор в период с 9 января по 5 февраля 2025 года в конкурсную комиссию поступило 277 общественных проектов.
Заседание конкурсной комиссии по определению победителей второго конкурсного отбора общественных проектов и конкурсного отбора мероприятий по поддержке решений о самообложении граждан состоялось 28 марта 2025 года.
Решением конкурсной комиссии в соответствии с критериями конкурсного отбора признаны победителями 213 общественных проектов и 19 мероприятий по поддержке решений о самообложении граждан.
С инициативой участия в программе могут выступить: жители Самарской области (обратившись в администрацию муниципального образования, на территории которого планируется реализация объекта), органы территориального общественного самоуправления, некоммерческие организации, представительный орган муниципального образования или глава муниципального образования.
Выдвинуть инициативу можно по направлениям:
водоснабжение и (или) водоотведение;
дорожная деятельность (дороги, тротуары, парковки, проезды, разворотные площадки и другое) и (или) пешеходные дорожки и (или) мосты;
пожарная безопасность;
объекты сферы культуры;
объекты монументального искусства и (или) культурного наследия;
освещение;
озеленение;
охрана окружающей среды;
городские леса и (или) леса особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов;
фонтаны и (или) декоративные водоемы;
малые архитектурные формы;
площадки для игр детей и (или) отдыха взрослых;
площадки для выгула и (или) дрессировки собак;
объекты развития физической культуры и (или) массового спорта;
объекты массового отдыха, в том числе на водных объектах общего пользования;
объекты туристической инфраструктуры;
народные художественные промыслы;
места захоронения;
площадки и (или) контейнеры для сбора твердых коммунальных и (или) бытовых и (или) крупных негабаритных отходов.
Всего в 2025 году по программе «Народный бюджет Самарской области» будет реализовано 283 инициативы населения. Победители конкурса получат софинансирование проектов из областного бюджета на реализацию общественных инициатив в размере до 92% от стоимости проектов.
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с 1 января 2025 года на территории региона действует программа «Народный бюджет Самарской области». Программа является преемником государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области».
Подробная информация о направлениях программы, условиях участия и формах поддержки размещена на сайте Правительства Самарской области:
https://www.samregion.ru/open_government/narodnyj-byudzhet-samarskoj-oblasti/