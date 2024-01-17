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Определены местa проведения купаний в праздник Крещения Господня

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня, или Богоявления. В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды.

Традиционно в этот день тысячи верующих устремляются к природным источникам, чтобы приобщиться к священным водам, очиститься от грехов и духовно преобразиться. Для того, чтобы праздник не омрачился несчастным случаем на воде, ведь купаться приходят люди различного возраста и состояния здоровья, на водоемах возле иорданей будут выставлены временные посты спасателей для оказания помощи, а также обеспечено присутствие медиков и полиции.

Сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют любителям священного обряда купаться только в местах специально оборудованных для крещенских купаний, которые должны быть правильно оборудованы. Только собственная ответственность и предусмотрительность помогут избежать несчастных случаев.

Перечень мест купания в праздник Крещения Господня здесь.

Фото: ГУ МЧС СО