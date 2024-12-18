Определен ТОП-5 самых уникальных объектов дорожного нацпроекта в Самарской области

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В 2024 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проведен ремонт 247 км дорог, в том числе 142 км региональных трасс и 105 км улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти. Благодаря нацпроекту уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

Самым протяженным дорожным объектом текущего года стал участок автомобильной дороги Кинель-Богатое-Борское в Кинельском и Богатовском районах. Его длина составила 35,8 км, а с учетом дорожных работ 2023 года трасса отремонтирована на отрезке 61,8 км.

Кинель – Богатое – Борское входит в опорную сеть Самарской области и соединяет населенные пункты Кинельского, Богатовского и Борского районов со столицей региона – Самарой. Дорога также является школьным маршрутом, который ведет к школам в селах Красносамарское, Малая Малышевка, Печинено, а также к образовательному центру и профессиональному училищу в селе Богатое. Ежедневно по ней передвигается до 9 тысяч автомобилей в сутки.

Самый широкий объект нацпроекта — участок региональной трассы Самара-Новокуйбышевск в Волжском районе протяженностью 6,8 км. Максимальная ширина автомобильной дороги с учетом проведенных работ по уширению проезжей части до нормативных параметров, строительству переходно-скоростных полос и разделительной полосы составляет 37 метров.

Самара – Новокуйбышевск имеет одну из самых высоких технических категорий в области — IB и входит в опорную сеть Российской Федерации. Средняя интенсивность движения по автомобильной дороге составляет 25 тысяч автомобилей в сутки.

Самым туристическим объектом нацпроекта 2024 года стала автомобильная дорога «Урал» — Жигули – Пионерлагерь в Ставропольском районе. Ее капитально отремонтировали на всем протяжении – 11,8 км. Дорога связывает поселок Жигули, в котором проживает более 1600 жителей, с федеральной автомобильной дорогой М-5 «Урал». Она является единственным маршрутом движения к популярным туристическим местам в Самарской области – Девьей горе, Молодецкому кургану, санаторию «Молодецкий курган», в состав которого входит детский оздоровительный центр «Жигулевский Артек».

«Урал» — Жигули – Пионерлагерь также возглавляет рейтинг самых пешеходных объектов нацпроекта. В рамках капремонта здесь построено более 7 км тротуаров вдоль основных улиц села, а также к санаторию. «Школа находится в центре, и многим детям приходилось ходить в образовательное учреждение по проезжей части. Сейчас эта проблема решена. Также важно, что тротуары довели до лагеря «Жигулевский Артек». В смену в «Жигулевском Артеке» отдыхает более 700 детей и, поскольку магазина в лагере нет, они ходили в село по обочине автомобильной дороги», — говорит глава села Жигули Владимир Елисеев.

Автомобильная дорога «Исаклы – Шентала» — Крепость-Кондурча в Шенталинском районе является одним из самых долгожданных объектов нацпроекта. С просьбами о ее ремонте жители и администрация Шенталинского района обращались в областной минтранс несколько лет.

Дорога является единственным маршрутом движения из населенных пунктов Богана, Волчуха, Крепость-Кондурча и Калиновка в областной центр Шенталу. Жители ездят на почту, в больницу, по ней проходит маршрут школьного автобуса. Также она востребована у сельскохозяйственных предприятий района. В итоге благодаря нацпроекту дорогу привели к нормативу на всем протяжении.

«Раньше из-за ям на дороге мы по часу добирались до областного центра Шентала, сейчас за 12-15 минут. Это большая радость для наших жителей», — отмечает жительница села Крепость-Кондурча Роза Власова.

Самым привлекающим новых жителей объектом нацпроекта стала межмуниципальная дорога Киндяково – Висловка – Дубровка в Красноярском районе, которую капитально отремонтировали на всем протяжении – 2,2 км. Дорога соединяет деревню Висловку с административным центром Светлое Поле, где расположены основные социальные учреждения, такие как администрация, почта, поликлиника.

Долгое время из-за плохого состояния дороги жителям деревни приходилось ездить к административному центру в объезд по высокоинтенсивной федеральной трассе и затрачивать на дорогу в два раза больше времени. В итоге по многочисленным обращениям в 2023 году объект включили в перечень нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Появление короткого маршрута до социальных учреждений стало новым стимулом для развития Висловки. Здесь активно застраиваются новые территории и количество жителей постоянно увеличивается. «Многие сейчас задумываются о переезде в деревню, так как к нам подводят газопровод и после газификации количество постоянно проживающих жителей значительно увеличится. Современная качественная, а главное, укорачивающая маршрут дорога также делает нашу деревню все более привлекательной», — говорит житель деревни Висловки, общественный контролер дорожного нацпроекта Елена Матвеева.

Фото: пресс-служба Правительства СО