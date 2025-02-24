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По их мнению, если не вернуть эти льготы, то распространение новых ЭЗС сильно замедлится.
Операторы зарядных станций просят вернуть бесплатный проезд по платным трассам для владельцев электромобилей в России
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Операторы зарядных станций просят вернуть бесплатный проезд по платным трассам для владельцев электромобилей в России

24 февраля 2025 23:01
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По их мнению, если не вернуть эти льготы, то распространение новых ЭЗС сильно замедлится.

Операторы зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) попросили власти вернуть льготы по бесплатному проезду по платным федеральным трассам для владельцев всех электромобилей, передает iphones.ru со ссылкой на  Коммерсантъ.

Согласно письму Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ), операторы инвестировали в ЭЗС на платных участках трасс более 600 млн рублей, не считая затрат на создание зарядной инфраструктуры на автодорогах для транспортного связывания населенных участков.

По их мнению, если не вернуть эти льготы, то распространение новых ЭЗС сильно замедлится. Кроме того, это приведет к снижению спроса на российскую зарядную продукцию, ориентированную на установку на автомагистралях — не будет достигнута связанность городов и регионов для электромобилей.

Бесплатный проезд по платным трассам для всех электромобилей стал доступен с 1 марта 2023 года. Однако с 2025 года льгота осталась доступной только для владельцев российских электрокаров. Сейчас парк отечественных электромобилей составляет лишь 6% (6 тысяч ТС) от общего числа электрокаров в стране.

В АПОЭ добавили, что льготный проезд для всех электромобилей должен действовать до 2030 года или при достижении целевого показателя парка чистых электромобилей (1,4 млн электрокаров к 2030 году).

 

Фото:  freepik.com

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